Liên quan đến vụ nổi bình gas tại Hà Nội vào đêm ngày 3/1, một lãnh đạo UBND phường xác nhận, hiện đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ việc. Danh tính 3 người này cũng được lộ diện.

Theo Dân Trí, đêm 3/1, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nổ nghi là nổ bình gas. Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, người dân gần khu vực số nhà 79 ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ bên trong ngõ. Khi đến nơi, người ta chứng kiến một phòng trọ bị thổi tung phần mái, ngọn lửa lớn bao trùm cả căn phòng. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí Tại hiện trường, nhiều cảnh sát PCCC có mặt tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 23h cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong vụ việc.

Sáng 4/1, một lãnh đạo UBND phường Định Công xác nhận, hiện đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ việc. "Ngay trong đêm qua, các lực lượng Công an phường, công an quận Hoàng Mai và cả Công an TP Hà Nội đã xuống hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, nổ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ" - vị lãnh đạo UBND phường Định Công nói.

Theo báo Công an TP.HCM, nhà trọ nơi xảy ra vụ việc là ngôi nhà thuê của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994, cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình); tạm trú tại địa chỉ trên. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ, ngoài ra còn phát hiện thêm thi thể thứ 3. Bước đầu, cơ quan Công an xác định là nổ khí gas thoát ra ngoài phòng trọ - Ảnh: Công an TP.HCM Bước đầu, cơ quan Công an xác định là nổ khí gas thoát ra ngoài phòng trọ, làm chết 3 nạn nhân. Cơ quan Công an đang xác minh nhân thân nạn nhân thứ 3, nghi là em trai anh H. Anh Lê Tuấn P. - người dân sống gần hiện trường cho biết, khi đang ngồi làm việc thì nghe tiếng nổ lớn, anh nghĩ rằng là tiếng sấm. Nhưng sau đó nghe tiếng mọi người hô hoán cháy thì mới biết đó là vụ nổ tại phòng trọ. "Sau đó tôi cùng hàng xóm vội chạy đến thì lúc này toàn bộ ngôi nhà cấp 4 đã bị thổi bay phần mái, trong khi đó lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Tôi cùng mọi người hắt nước, ném đá xem có người trong phòng hay không nhưng không thấy động tĩnh" - anh P. nói.

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