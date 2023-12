Sáng 4/1, một lãnh đạo UBND phường Định Công xác nhận, hiện đã có 3 nạn nhân tử vong trong vụ việc.

"Ngay trong đêm qua, các lực lượng Công an phường, công an quận Hoàng Mai và cả Công an TP Hà Nội đã xuống hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, nổ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ" - vị lãnh đạo UBND phường Định Công nói.