Mới đây, cô gái tên V.P.Thảo đã đăng tải lên trang cá nhân clip bản thân cùng hội chị em đi đánh ghen tập thể tình địch. Theo lời chia sẻ của Thảo, cô gái bị đánh đã cướp người yêu và nhiều lần thách thức, bôi xấu gia đình mình, "vừa ăn cướp vừa la làng" nên cô mới "tức nước vỡ bờ" dẫn đến hành động đánh đập tập thể này. Theo hình ảnh trong clip, V.P.Thảo cùng bạn bè đã túm tóc, lột đồ, tát vào mặt và đá liên tiếp vào người nạn nhân.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4