Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man

Xã hội 24/07/2017 17:22

Nữ sinh kéo hội chị em đi đánh ghen tình địch và quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Mới đây, cô gái tên V.P.Thảo đã đăng tải lên trang cá nhân clip bản thân cùng hội chị em đi đánh ghen tập thể tình địch. Theo lời chia sẻ của Thảo, cô gái bị đánh đã cướp người yêu và nhiều lần thách thức, bôi xấu gia đình mình, "vừa ăn cướp vừa la làng" nên cô mới "tức nước vỡ bờ" dẫn đến hành động đánh đập tập thể này. Theo hình ảnh trong clip, V.P.Thảo cùng bạn bè đã túm tóc, lột đồ, tát vào mặt và đá liên tiếp vào người nạn nhân. 

 

Nguyên văn bài chia sẻ của V.P.T trên Facebook:

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man - Ảnh 1
V.P.Thảo kéo bạn bè đến đánh hội đồng nạn nhân và quay clip lại đăng tải lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Được biết, nạn nhân tên D.T, học cùng trường với Thảo. Cô gái này từng đăng tải bài viết nói xấu gia đình cô như bố và anh trai đi tù vì trộm cắp, mẹ bị đuổi ra khỏi nhà vì ngoại tình, Thảo từng làm gái. Vì quá bức xúc, cô đã kéo bạn bè đến nhà dạy cho D.T một bài học nhớ đời.

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man - Ảnh 2
V.P.Thảo cho rằng D.T đăng tải bài viết nói xấu gia đình mình lên mạng xã hội khiến cô vô cùng bức xúc, kéo bạn bè đến đánh hội đồng để dạy D.T một bài học - Ảnh: FBNV

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man - Ảnh 3
V.P.Thảo sở hữu gương mặt khá xinh xắn - Ảnh: FBNV

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man - Ảnh 4
Tình địch của cô là D.T cũng không hề kém cạnh - Ảnh: FBNV

Dù mới đăng tải nhưng clip đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra ngán ngẩm vì hai cô gái có gương mặt xinh đẹp lại có hành động thiếu văn hóa và dã man đến vậy. Tuy chưa rõ thực hư sự việc, đa phần mọi người đều lên án hành động của Thảo và nhóm bạn khi xúm lại đánh đập, lột đồ dã man một cô gái khác. Nhưng cũng có một ít người lên tiếng ủng hộ, cho rằng đây là hình phạt thích đáng cho kẻ thích làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.

Một bạn tên Danh Trần bức xúc: "Lại đánh ghen lột đồ, còn quay clip lại để thể hiện, phải bắt hết để răn đe tội xúc phạm đánh đập người khác".

"Người ta kể chuyện nói xấu, có chỉ đích danh bạn không mà bạn đánh người ta", Phương Uyên phản bác lại bài đăng của V.P.Thảo.

"Ba người xúm lại đấm đá một người chỉ cho thấy là vô học, có bị cướp người yêu thật cũng không đáng thông cảm", bạn Phương Mai đua ra ý kiến.

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man - Ảnh 5
Một số người ủng hộ hành động của V.P.Thảo và nhóm bạn... - Ảnh: FBNV

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man - Ảnh 6
...cho rằng đây là hình phạt thích đáng cho kẻ thứ ba - Ảnh: FBNV

Bị giật bồ, nữ sinh kéo hội chị em đánh ghen tình địch dã man - Ảnh 7
Nhưng đa phần mọi người cho rằng đánh hội đồng là hành động hèn nhát, có thể bị pháp luật xử lý- Ảnh: FBNV

Bị vợ của nhân tình đánh ghen tại trận, bồ nhí khăng khăng mình đang đến kỳ...đèn đỏ

Bị vợ của nhân tình đánh ghen tại trận, bồ nhí khăng khăng mình đang đến kỳ...đèn đỏ

Bất chấp lời chối tội của cô bồ nhí, chị vợ vẫn lao vào đánh đập, túm tóc, tát tới tấp tình địch.

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