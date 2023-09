Bất chấp trời mưa trên con phố tấp nập người qua lại, người phụ nữ bế con gào khóc trong vô vọng khi chứng kiến cảnh chồng mình tay trong tay cùng tình nhân trên xe ô tô.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 22/7 trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, giữa lúc trời đang mưa và con phố tập nập người qua lại, một người phụ nữ bế đứa con khoảng 3 tuổi đứng chặn xe ô tô của chồng đang đi chơi cùng với nhân tình. Chị vợ bế con gào khóc bất lực khi chứng kiến chồng mình ngoại tình.

Nhân chứng kể lại, người chồng đã mở cửa để đánh lạc hướng chị vợ cho cô bồ thoát thân trên một chiếc xe máy đang chờ sẵn. Vì quá uất ức người vợ đã ngất lịm, được đưa vào bênh viện cấp cứu. Đứa trẻ chỉ biết đứng nhìn và gào khóc theo mẹ.

Công an đã có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông hiếu kỳ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Trước sự việc này, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng bênh vực và thương cảm cho người phụ nữ đáng thương.

