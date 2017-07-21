Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly'

Xã hội 21/07/2017 11:35

Sau vụ đánh ghen xát ớt kinh hoàng, vợ chồng cô gái tên L.C lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly'.

Mấy ngày gần đây, cô gái Thái Nguyên tên L.C gây bão dư luận với màn đánh ghen kinh hoàng, xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng hành động của L.C quá tàn nhẫn, dã man và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. Tuy nhiên, đông đảo chị em phụ nữ ủng hộ hành động của cô, cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho kẻ phá hoại hành phúc gia đình của người khác. Đặc biệt khi cô vợ lại đang mang thai, bị nhân tình của chồng thách thức nên mới mất bình tĩnh dẫn đến hành động dã man trên.

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 1
Hành động đánh ghen xát ớt vào vùng kín gây bão mạng của L.C - Ảnh: FBNV

Nhờ sự việc trên, lượng theo dõi trên Facebook của L.C và chồng tăng đột biến, kéo theo nhiều lời lăng mạ và xúc phạm cả hai vợ chồng. Nhiều người chỉ trích cô quá độc ác, dã man, chỉ vì người chồng thiếu đạo đức mà có nguy cơ đối mặt với án tù do tội xâm phạm thân thể và danh dự người khác.

Tuy nhiên hôm nay, L.C lại khiến dư luận 'ngã ngửa' khi đăng ảnh tình cảm với chồng "như chưa hề có cuộc chia ly". Cô khẳng định chắc nịch vẫn hạnh phúc và người chồng không hề lăng nhăng, chỉ là do kẻ thứ 3 cố tình phá hoại nên L.C mới có hành động đánh ghen.

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 2
L.C khẳng định chắc nịch vẫn hạnh phúc và chồng không ngoại tình - Ảnh: FBNV

Hành động của vợ chồng L.C tạo làn sóng phản đối dữ dội của dư luận. Những người từng đồng cảm, ủng hộ L.C cho rằng mình bị dắt mũi bởi chiêu trò câu like rẻ tiền. 

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 3
Trang cá nhân của L.C thu hút lượng theo dõi lớn chỉ trong vài ngày - Ảnh: FBNV

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 4
Nhiều người ủng hộ hành động của L.C, chúc vợ chồng cô hạnh phúc sau sóng gió - Ảnh: FBNV

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 5
Nhưng không ít người cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu like rẻ tiền - Ảnh: FBNV

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 6
Liệu với lượng theo dõi lớn này, L.C có chuẩn bị bán hàng online hay không?

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 7
Tới hiện tại, L.C vẫn khẳng định chắc nịch chồng mình không hề lăng nhăng, chỉ là do kẻ thứ ba gạ gẫm nên cô mới đi đánh ghen - Ảnh: FBNV

Sau màn đánh ghen xát ớt kinh hoàng, cô vợ lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly' - Ảnh 8
Trước khi vụ đánh ghen xảy ra, L.C và chồng thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Ghen tuông mù quáng, cô vợ xát muối ớt vào vùng kín tình địch có thể đối diện mức án 3 năm tù

Ghen tuông mù quáng, cô vợ xát muối ớt vào vùng kín tình địch có thể đối diện mức án 3 năm tù

Đây có lẽ là bài học lớn cho những chị em ghen tuông mù quáng, dẫn đến hành động đánh ghen dã man, trái pháp luật.

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