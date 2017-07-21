Mấy ngày gần đây, cô gái Thái Nguyên tên L.C gây bão dư luận với màn đánh ghen kinh hoàng, xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng hành động của L.C quá tàn nhẫn, dã man và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. Tuy nhiên, đông đảo chị em phụ nữ ủng hộ hành động của cô, cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho kẻ phá hoại hành phúc gia đình của người khác. Đặc biệt khi cô vợ lại đang mang thai, bị nhân tình của chồng thách thức nên mới mất bình tĩnh dẫn đến hành động dã man trên.