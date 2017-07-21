Sau vụ đánh ghen xát ớt kinh hoàng, vợ chồng cô gái tên L.C lại đăng ảnh tình cảm 'như chưa hề có cuộc chia ly'.
- Cô vợ đánh ghen xát ớt vào vùng kín tình địch: 'Chồng mình không hề cặp bồ, người ta thích chồng mình nên mình mới đánh thôi'
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Mấy ngày gần đây, cô gái Thái Nguyên tên L.C gây bão dư luận với màn đánh ghen kinh hoàng, xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.
Nhiều người cho rằng hành động của L.C quá tàn nhẫn, dã man và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. Tuy nhiên, đông đảo chị em phụ nữ ủng hộ hành động của cô, cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho kẻ phá hoại hành phúc gia đình của người khác. Đặc biệt khi cô vợ lại đang mang thai, bị nhân tình của chồng thách thức nên mới mất bình tĩnh dẫn đến hành động dã man trên.
Nhờ sự việc trên, lượng theo dõi trên Facebook của L.C và chồng tăng đột biến, kéo theo nhiều lời lăng mạ và xúc phạm cả hai vợ chồng. Nhiều người chỉ trích cô quá độc ác, dã man, chỉ vì người chồng thiếu đạo đức mà có nguy cơ đối mặt với án tù do tội xâm phạm thân thể và danh dự người khác.
Tuy nhiên hôm nay, L.C lại khiến dư luận 'ngã ngửa' khi đăng ảnh tình cảm với chồng "như chưa hề có cuộc chia ly". Cô khẳng định chắc nịch vẫn hạnh phúc và người chồng không hề lăng nhăng, chỉ là do kẻ thứ 3 cố tình phá hoại nên L.C mới có hành động đánh ghen.
Hành động của vợ chồng L.C tạo làn sóng phản đối dữ dội của dư luận. Những người từng đồng cảm, ủng hộ L.C cho rằng mình bị dắt mũi bởi chiêu trò câu like rẻ tiền.