Theo những gì được chia sẻ, L.C. đang mang thai nhưng chồng vẫn đi ngoại tình; cô bồ lại có thái độ ngang ngược, thách thức nên cô mới mất bình tĩnh dẫn đến hành động dã man nói trên. Rất nhiều người lên tiếng ủng hộ người vợ vì cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Song, cũng không ít người cho rằng việc làm này quá độc ác và dã man, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác.

Theo một số nguồn tin, cô vợ có màn đánh ghen kinh hoàng trên cũng từng đi cướp chồng người khác và bị người vợ đang mang thai dằn mặt. Sau vài năm, cô gái bị đánh ghen lại dùng cách dã man hơn để đối xử với tình địch.

Một tài khoản Facebook lên tiếng tố cáo L.C. cũng từng cặp kè với em trai mình khi em dâu mình đang mang bầu: "Ly ơi, quả là trời có mắt đúng không. Hôm chị gặp mày chị đã nói rồi, nếu một ngày nào đó em cũng đang mang bầu mà đi đánh ghen em có nghĩ gì không? Mảnh đất Thái Nguyên bé lắm Ly ạ đây là trời không lấy hết phần ai. Khi em còn chưa lấy chồng, em dâu chị đang có bầu phải đi tìm em vì em cặp với chồng nó,em còn up lên facebook rồi thách thức, giờ em cũng bị họ thách thức. Nhưng ngược lại nếu trước kia chị và em dâu đi mang muối đánh ghen em thì sao nhỉ".

Sau thông tin này, khá nhiều cư dân mạng cho rằng L.C bị "gậy ông đập lưng ông", cũng từng có hành động sai trái nhưng lại dùng cách dã man hơn để đối xử với tình địch bây giờ.

Hiện tại, L.C. vẫn chưa lên tiếng về nghi án này.