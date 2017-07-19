Nghi vấn cô gái xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch cũng từng đi cướp chồng người khác

Đời sống 19/07/2017 10:14

Cô gái có màn đánh ghen kinh hoàng xát tỏi ớt vào vùng kín tình địch gây bão mạng trong ngày hôm qua dính nghi án cũng từng đi cướp chồng người khác.

Ngày hôm qua, cô gái Thái Nguyên tên L.C. có màn đánh ghen kinh hoàng, xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch ở Thái Nguyên, gây nhiều ý kiến phản hồi trái chiều trong dư luận.

Theo những gì được chia sẻ, L.C. đang mang thai nhưng chồng vẫn đi ngoại tình; cô bồ lại có thái độ ngang ngược, thách thức nên cô mới mất bình tĩnh dẫn đến hành động dã man nói trên. Rất nhiều người lên tiếng ủng hộ người vợ vì cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Song, cũng không ít người cho rằng việc làm này quá độc ác và dã man, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác.

Nghi vấn cô gái xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch cũng từng đi cướp chồng người khác - Ảnh 1
Cô bồ bị người vợ kéo bạn bè đến đánh ghen, xát tỏi ớt vào vùng kín - Ảnh: FBNV

Nghi vấn cô gái xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch cũng từng đi cướp chồng người khác - Ảnh 2
Sau màn đánh ghen kinh hoàng, cô gái còn đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Nghi vấn cô gái xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch cũng từng đi cướp chồng người khác - Ảnh 3
Cô vợ đang mang thai, chứng kiến chồng ngoại tình nên mất bình tĩnh dẫn đến hành động đánh ghen dã man trên - Ảnh: FBNV

Theo một số nguồn tin, cô vợ có màn đánh ghen kinh hoàng trên cũng từng đi cướp chồng người khác và bị người vợ đang mang thai dằn mặt. Sau vài năm, cô gái bị đánh ghen lại dùng cách dã man hơn để đối xử với tình địch.

Nghi vấn cô gái xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch cũng từng đi cướp chồng người khác - Ảnh 4
Cô gái cũng từng bị đánh ghen năm nào, nay còn dùng cách dã man hơn để đối xử với tình địch - Ảnh: FBNV

Một tài khoản Facebook lên tiếng tố cáo L.C. cũng từng cặp kè với em trai mình khi em dâu mình đang mang bầu: "Ly ơi, quả là trời có mắt đúng không. Hôm chị gặp mày chị đã nói rồi, nếu một ngày nào đó em cũng đang mang bầu mà đi đánh ghen em có nghĩ gì không? Mảnh đất Thái Nguyên bé lắm Ly ạ đây là trời không lấy hết phần ai. Khi em còn chưa lấy chồng, em dâu chị đang có bầu phải đi tìm em vì em cặp với chồng nó,em còn up lên facebook rồi thách thức, giờ em cũng bị họ thách thức. Nhưng ngược lại nếu trước kia chị và em dâu đi mang muối đánh ghen em thì sao nhỉ".

Nghi vấn cô gái xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch cũng từng đi cướp chồng người khác - Ảnh 5
Một tài khoản Facebook tự xưng là chị gái của người mà L.C. từng cặp kè trong quá khứ, khi vợ người đó đang mang thai - Ảnh: FBNV

Sau thông tin này, khá nhiều cư dân mạng cho rằng L.C bị "gậy ông đập lưng ông", cũng từng có hành động sai trái nhưng lại dùng cách dã man hơn để đối xử với tình địch bây giờ.

Hiện tại, L.C. vẫn chưa lên tiếng về nghi án này.

Vụ 'Đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch': Ráo riết truy lùng, dân mạng đã tìm ra facebook người vợ

Vụ 'Đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch': Ráo riết truy lùng, dân mạng đã tìm ra facebook người vợ

Sáng nay, hình ảnh người vợ dùng muối ớt xát vào vùng kín của tình địch đã khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, cư dân mạng đã ráo riết vào cuộc truy lùng facebook của người vợ trong câu chuyện trên.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen kinh hoàng ở thái nguyên đánh ghen xát tỏi ớt vào vùng kín tình địch đánh ghen xát muối ớt vào vùng kín

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 15 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 15 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?