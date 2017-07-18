Vụ 'Đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch': Ráo riết truy lùng, dân mạng đã tìm ra facebook người vợ

Đời sống 18/07/2017 17:12

Sáng nay, hình ảnh người vợ dùng muối ớt xát vào vùng kín của tình địch đã khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, cư dân mạng đã ráo riết vào cuộc truy lùng facebook của người vợ trong câu chuyện trên.

Theo thông tin cư dân mạng chia sẻ, sự việc xảy ra tại Thái Nguyên. Ngay khi nhận được tin chồng cùng nhân tình vào nhà nghỉ, người vợ cùng bạn xông vào phòng, bóp nát một lượng lớn ớt rồi xát vào vùng kín của tình địch.

Không quá khó để cư dân mạng có thể tìm thấy facebook cá nhân của người vợ này. Tuy nhiên, cách đây không lâu cô đã xóa những bức ảnh nhạy cảm kia trên trang cá nhân và xem như chưa có việc gì xảy ra.

Vụ 'Đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch': Ráo riết truy lùng, dân mạng đã tìm ra facebook người vợ - Ảnh 1
Trang cá nhân của người vợ xinh đẹp trong câu chuyện đánh ghen xôn xao mạng xã hội sáng nay - Ảnh chụp màn hình

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên trang facebook có tên L.C thì đây là một cô gái xinh đẹp, hiện cô đang mang thai đứa con đầu lòng và vô cùng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của đứa trẻ.

Vụ 'Đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch': Ráo riết truy lùng, dân mạng đã tìm ra facebook người vợ - Ảnh 2
Được biết, hiện cô đang mang thai và rất mong chờ sự chào đời của đứa nhỏ - Ảnh chụp màn hình

Người chồng trong câu chuyện đánh ghen kia dù là nhân vật chính nhưng trên trang cá nhân của anh ta cũng không đề cập gì đến việc này. Hầu hết những hình ảnh được anh chia sẻ trên facebook đều là hình ảnh của vợ và những tin nhắn vô cùng ngọt ngào của hai người. 

Vụ 'Đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch': Ráo riết truy lùng, dân mạng đã tìm ra facebook người vợ - Ảnh 3
Trước khi sự việc xảy ra không lâu, người chồng trong câu chuyện còn chia sẻ hình ảnh vợ con với lời nói ngọt ngào trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Hiện vụ đánh ghen kinh hoàng này vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin của sự việc.

 

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Từ khóa:   mạng xã hội đánh ghen chồng ngoại tình

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