Sáng nay, hình ảnh người vợ dùng muối ớt xát vào vùng kín của tình địch đã khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, cư dân mạng đã ráo riết vào cuộc truy lùng facebook của người vợ trong câu chuyện trên.

Theo thông tin cư dân mạng chia sẻ, sự việc xảy ra tại Thái Nguyên. Ngay khi nhận được tin chồng cùng nhân tình vào nhà nghỉ, người vợ cùng bạn xông vào phòng, bóp nát một lượng lớn ớt rồi xát vào vùng kín của tình địch.

Không quá khó để cư dân mạng có thể tìm thấy facebook cá nhân của người vợ này. Tuy nhiên, cách đây không lâu cô đã xóa những bức ảnh nhạy cảm kia trên trang cá nhân và xem như chưa có việc gì xảy ra.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên trang facebook có tên L.C thì đây là một cô gái xinh đẹp, hiện cô đang mang thai đứa con đầu lòng và vô cùng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của đứa trẻ.

Người chồng trong câu chuyện đánh ghen kia dù là nhân vật chính nhưng trên trang cá nhân của anh ta cũng không đề cập gì đến việc này. Hầu hết những hình ảnh được anh chia sẻ trên facebook đều là hình ảnh của vợ và những tin nhắn vô cùng ngọt ngào của hai người.

Hiện vụ đánh ghen kinh hoàng này vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin của sự việc.

Rùng mình câu chuyện bị búp bê chân dài 'đè' khi ngủ của bà mẹ bỉm sữa 2 con Những câu chuyện kỳ bí về thế giới tâm linh từ trước đến nay luôn thu hút sự hiếu kỳ của cư dân mạng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà văn T.H.T đã chia sẻ câu chuyện cô bị búp bê 'đè' trong khi ngủ khiến đông đảo cư dân mạng xôn xao.

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