Rùng mình câu chuyện bị búp bê chân dài 'đè' khi ngủ của bà mẹ bỉm sữa 2 con

Đời sống 18/07/2017 16:59

Những câu chuyện kỳ bí về thế giới tâm linh từ trước đến nay luôn thu hút sự hiếu kỳ của cư dân mạng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà văn T.H.T đã chia sẻ câu chuyện cô bị búp bê 'đè' trong khi ngủ khiến đông đảo cư dân mạng xôn xao.

Rùng mình câu chuyện bị búp bê chân dài 'đè' khi ngủ của bà mẹ bỉm sữa 2 con - Ảnh 1
Một bà mẹ trẻ chia sẻ câu chuyện rất kỳ bí về búp bê chân dài khiến cư dân mạng hoang mang - Ảnh: Internet

Theo đó, sự việc xảy ra vào năm 2009. Trong lúc ngủ, T. đã trải qua một sự việc vô cùng kinh hãi, đến mức dù đã 8 năm trôi qua nhưng chị vẫn không thể nào quên.

“Năm 2009, tôi chỉ mới có 2 con gái, một 7 tuổi và một 5 tuổi. Bé lớn ở với ông bà vì gần trường học, cuối tuần mới về nhà chúng tôi (nhà tôi khá xa nhà ông bà ngoại). Bé nhỏ học mẫu giáo sống cùng chúng tôi".

Vì nhà gần công ty nên chị T. thường hay ngủ lại sau khi tiễn chồng con ra khỏi nhà. Sự việc xảy ra vào một ngày bình thường và không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

"Hôm ấy, như mọi ngày, sau khi hai cha con rời khỏi nhà, tôi quay lại chiếc giường êm ái và ngả lưng, giấc ngủ nhanh chóng trở lại. Nhưng, chỉ một lúc sau, tôi nghe tiếng cửa phòng mở. Con gái tôi, vẫn mặc bộ váy màu vàng mà tôi đã mặc cho bé trước đó, bước vào. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, hé mắt nhìn đồng hồ, lúc ấy chỉ mới 6 giờ 45 phút sáng. Mọi cảnh vật trong nhà vẫn hiện rõ trước mắt tôi (vì nhà tôi hướng Đông Nam nên ánh sáng khá mạnh vào buổi sáng".

Dù nói chuyện với đứa trẻ khá lâu, nhưng vì không nhìn rõ mặt đứa trẻ nên khiến chị T. hoang mang. Để kiểm chứng những gì đang xảy ra, chị T. muốn nâng mặt đứa bé lên để nhìn rõ. 

"Nhưng tôi không tài nào nâng mặt “đứa bé” lên được. Cứ nâng nó lên là tôi lại bị một lực vô hình đè xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường. Sự mềm mại vẫn đang chạm lướt trên người tôi ở những vùng da thịt tiếp xúc như má, cổ (nó dụi đầu vào cổ tôi), tay và chân (lúc ấy tôi mặc quần sọt). Nhưng sự mềm mại đó không hề có sự sống, không có hơi ấm, cũng không lạnh, hoàn toàn vô hồn, mà tôi chỉ biết dùng từ trơ và trơn để diễn tả nó. Và tôi biết đó không phải là con tôi.

Rùng mình câu chuyện bị búp bê chân dài 'đè' khi ngủ của bà mẹ bỉm sữa 2 con - Ảnh 2
Câu chuyện được chị T. chia thành nhiều phần và chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Như một phản ứng tự nhiên, tôi chống hai tay xuống nệm làm lực đỡ, đẩy người lên, nhưng ngay lập tức nó hất tay tôi ra một cách thô bạo, không để tôi thực hiện ý định của mình. Tôi bèn co chân lên để tạo sức bật, nó tiếp tục ngăn cản bằng cách ghì hai chân tôi xuống. Tôi lại lấy tay nhấc đầu nó lên và nó vẫn tiếp tục hất tay tôi ra”.

Mặc dù rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng chị T. vẫn giữ được bình tĩnh, tìm điện thoại gọi người đến giúp. Nhưng lúc này, con búp bê kia lại hất văng điện thoại chị ra xa. Sau khoảng 45 phút, để thoát khỏi tình trạng trên, chị đã dùng hết sức bình sinh tự véo mình một cái thật đau để có thể tỉnh lại, thoát khỏi tình trạng đó.

May thay, cuối cùng chị cũng tỉnh dậy được.

“Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi” - là những gì chị T. cảm nhận đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Theo phản xạ tự nhiên, chị quay lại nhìn phía sau lưng và bất ngờ thay ở đó xuất hiện con búp bê mà vợ chồng chị mua trước đó vài năm và không hiểu sao nó lại xuất hiện ngay trên đầu giường, mặc chiếc đầm màu vàng giống hệt chiếc đầm mà bé S., (đứa con gái nhỏ của chị - PV), mặc ngày hôm ấy.

Dù không tin những gì đã diễn ra là sự thật nhưng chị T. vẫn mang con búp bê này cất đi. Đến buổi tối, khi kể chuyện này cho chồng nghe, chị nhận được lời an ủi: “Không có gì đâu! Chắc tại em stress công việc nên mới nằm mơ thôi”.

Nghe chồng nói vậy, chị T. cũng bỏ qua và nghĩ rằng đó chỉ là do nằm mơ mà ra.

Rùng mình câu chuyện bị búp bê chân dài 'đè' khi ngủ của bà mẹ bỉm sữa 2 con - Ảnh 3
Vì lo lắng cho những đứa trẻ nên chị T. đã lên kế hoạch mang con búp bê bỏ đi - Ảnh chụp màn hình

Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi ngay cả đứa con gái lớn của chị T., thường rất ít khi về nhà, cũng nằm mơ thấy con búp bê kia. Vì điều này mà gia đình chị đã quyết định phải xử lý con búp bê đó để không gây ảnh hưởng đến hai đứa trẻ.

Sau khi câu chuyện trên được chị T. đăng tải, đã có rất nhiều luồng ý kiến phản hồi xung quanh câu chuyện trên. Nhiều người cho rằng đây chỉ là câu chuyện tưởng tượng của nữ nhà văn mà thôi. Song, một luồng ý kiến khác lại tin rằng sự việc trên là có thật và khuyên mọi người “có thờ có thiêng, có kiêng lành”, các bà mẹ nên cẩn thận hơn khi chọn những món đồ chơi cho con nhỏ.

Hiện, câu chuyện vẫn đang gây bão trên mạng xã hội, những ý kiến tranh cãi vẫn chưa có hồi kết.

Những ý kiến của quý độc giả về câu chuyện trên nói riêng cũng như những vấn đề tương tự, những câu chuyện khó lý giải trong cuộc sống mà quý độc giả biết hoặc từng chứng kiến, trải nghiệm nói chung; xin gửi về:

Phụ Nữ và Gia Đình
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