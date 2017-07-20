Theo những gì được chia sẻ, L.C. đang mang thai nhưng chồng vẫn đi ngoại tình; cô bồ lại có thái độ ngang ngược, thách thức nên cô mới mất bình tĩnh dẫn đến hành động dã man nói trên. Rất nhiều người lên tiếng ủng hộ người vợ vì cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Ngày 18/7, cô gái Thái Nguyên tên L.C. có màn đánh ghen kinh hoàng , xát ớt tỏi vào vùng kín tình địch ở Thái Nguyên, gây nhiều ý kiến phản hồi trái chiều trong dư luận.

Song, cũng không ít người cho rằng việc làm này quá độc ác và dã man, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác.

Hình ảnh cô gái không mảnh vải che thân dùng gối che chắn mặc tình địch xát tỏi ớt vào vùng kín gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

“Cũng là phụ nữ với nhau, có làm gì cũng nghĩ đến hậu quả để lại một chút. Nếu nói về lỗi, người đầu tiên đáng phải xử tội là ông chồng, vợ bầu bì không lo lại đi kiếm "phở". Chứ đi đánh ghen bằng cách này thì quá ác. Vùng kín là nơi liên quan đến chuyện sinh nở của người phụ nữ mà”, tài khoản tên Hồng Uyên chia sẻ.

"Thử đặt mình vào hoàn cảnh cô vợ đi, có chồng đi ngoại tình, lại bị kẻ thứ 3 thách thức xem có bình tĩnh được không. Đó là hình phạt thích đáng cho kẻ thích giật chồng người khác" - một người dùng có nick name Giang Nguyễn bức xúc.

Ngoại tình, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chắc chắn là sai. Nhưng xúc phạm, làm nhục danh dự và và tổn thương thân thể người khác hoàn toàn có thể khiến "người bị phản bội" đứng trước nguy cơ đối mặt với pháp luật.

Cô vợ xát ớt vào vùng kín tình địch có thể chịu án bao nhiêu năm tù?

Trao đổi với phóng viên YAN News, Luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh - Đống Đa, Hà Nội) đã có ý kiến về vụ việc đánh ghen bằng việc xát ớt gây xôn xao dư luận nói trên.

"Đầu tiên, rất cần có sự chia sẻ và thông cảm với trạng thái tâm lý bất thường của người vợ trong vụ việc này nếu quả thật có việc người phụ nữ bị xát ớt đã phá hoại hạnh phúc gia đình của chị ta và còn có thái độ thách thức chị này" - Luật sư Thanh nói.

Tuy nhiên, luật sư Giang cũng cho biết:

"Việc xát ớt vào khu vực nhạy cảm của người khác và đưa clip thực hiện hành động đó lên mạng có dấu hiệu của hành vi "Làm nhục người khác". Hành vi này có thể bị xử lý theo Điều 121 Bộ luật Hình sự hoặc bị xử phạt hành chính.

Nếu việc xát ớt gây nên những tổn thương cho cơ quan sinh dục của người phụ nữ kia mà tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên, người vợ có thể bị xử lý theo Điều 104 Bộ luật hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc nếu tỉ lệ thương tật dưới 11%, người vợ có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, cụ thể như sau:

"Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác\'"Bên cạnh đó, người vợ còn phải bồi thường vật chất cho người phụ nữ bị xát ớt nếu người phụ nữ đó yêu cầu".

Ngoài ra, Luật sư Thanh cũng đưa ra lời khuyên: "Qua sự việc này, hy vọng rằng những người vợ rơi vào hoàn cảnh tương tự có cách hành xử hợp lý, đúng luật để tránh được những hậu quả pháp lý có thể xảy ra đối với mình khi lựa chọn biện pháp giải quyết thiếu bình tĩnh."

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Qua sự việc trên, hy vọng các chị em phụ nữ sẽ tỉnh táo hơn trong việc "xử lý" kẻ thứ ba sao cho khôn khéo, không vi phạm đạo đức và pháp luật để tránh "rước họa vào thân", mất đi tự do và hạnh phúc đang có, thậm chí đối diện những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.