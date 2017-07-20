Nhiều người cho rằng hành động của L.C quá tàn nhẫn, dã man và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. Tuy nhiên, đông đảo chị em phụ nữ ủng hộ hành động của L.C, cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho kẻ phá hoại hành phúc gia đình của người khác, đặc biệt khi cô vợ lại đang mang thai, bị nhân tình của chồng thách thức nên mới mất bình tĩnh dẫn đến hành động dã man trên.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi có một số người tố L.C cũng từng đi cướp chồng người khác, sau vài năm lại dùng cách dã man hơn để đối xử với tình địch.

Một tài khoản Facebook lên tiếng tố cáo L.C. cũng từng cặp kè với em trai mình khi em dâu mình đang mang bầu: "Ly ơi, quả là trời có mắt đúng không. Hôm chị gặp mày chị đã nói rồi, nếu một ngày nào đó em cũng đang mang bầu mà đi đánh ghen em có nghĩ gì không? Mảnh đất Thái Nguyên bé lắm Ly ạ đây là trời không lấy hết phần ai. Khi em còn chưa lấy chồng, em dâu chị đang có bầu phải đi tìm em vì em cặp với chồng nó,em còn up lên facebook rồi thách thức, giờ em cũng bị họ thách thức. Nhưng ngược lại nếu trước kia chị và em dâu đi mang muối đánh ghen em thì sao nhỉ".

Sau sự việc trên, lượng theo dõi trên trang cá nhân của L.C. và chồng là C.K. tăng lên chóng mặt, bên cạnh đó nhiều cư dân mạng cũng miệt thị, xúc phạm C.K. bằng nhiều lời lẽ nặng nề khiến L.C. phải lên tiếng đính chính là cô và chồng vẫn đang hạnh phúc, chồng cô không hề ngoại tình, vì kẻ thứ ba thường xuyên gạ gẫm chồng nên L.C. mới đi đánh ghen.