Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) bị xử phạt 14 triệu đồng vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
- Sáng 2/10, Hà Nội phát hiện thêm 17 ca mắc Covid-19 đều ở 'ổ dịch' Bệnh viện Việt Đức
- Dự kiến đưa hơn 1.100 người nhà bệnh nhân Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung
Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 3/10, ông Phạm Tuấn Long - chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ông Phạm Tuấn Long đã ra quyết định xử phạt hành chính 14 triệu đồng đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Cụ thể, quyết định trên nêu rõ: Bệnh viện Việt Đức đã vi phạm hành chính vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người, mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
Theo chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá, hành vi vi phạm trên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là vi phạm hành chính có quy mô lớn, tính chất phức tạp.
"Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật".
Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, một bệnh viện bị xử phạt hành chính liên quan đến phòng chống dịch.
Tính đến 18h chiều 3/10, liên quan Bệnh viện Việt Đức đã có 33 ca COVID-19, trong đó riêng Hà Nội phát hiện 26 ca, 7 ca còn lại phát hiện tại Nam Định (3 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Hưng Yên, Hải Dương mỗi tỉnh 1 ca.