Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) bị xử phạt 14 triệu đồng vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 3/10, ông Phạm Tuấn Long - chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ông Phạm Tuấn Long đã ra quyết định xử phạt hành chính 14 triệu đồng đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cụ thể, quyết định trên nêu rõ: Bệnh viện Việt Đức đã vi phạm hành chính vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người, mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Tình hình dịch COVID-19 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức rất phức tạp, ngành chức năng họp bàn giải pháp ngay trên phố Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm) - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá, hành vi vi phạm trên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là vi phạm hành chính có quy mô lớn, tính chất phức tạp.

"Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật".

Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, một bệnh viện bị xử phạt hành chính liên quan đến phòng chống dịch.

Tính đến 18h chiều 3/10, liên quan Bệnh viện Việt Đức đã có 33 ca COVID-19, trong đó riêng Hà Nội phát hiện 26 ca, 7 ca còn lại phát hiện tại Nam Định (3 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Hưng Yên, Hải Dương mỗi tỉnh 1 ca.

Gần 9.000 người liên quan Bệnh viện Việt Đức hơn nửa tháng qua, trong đó có 4001 người đến từ các tỉnh, thành khác Có 8.862 người liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9, trong đó có 4.861 người tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 4.001 người tại các tỉnh, thành phố khác.

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