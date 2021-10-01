Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, sau khi phát hiện ca bệnh là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, UBND quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà D của bệnh viện.

Theo Lao Động, ngày 1/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cùng công tác đã thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo UBND phường Hàng Trống đóng cửa các cửa hàng dọc phố Phủ Doãn (đoạn từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi). Đồng thời, thành phố tạm thời phong tỏa, điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên đoạn phố này để lấy mẫu xét nghiệm. Quận thông báo cho UBND quận Đống Đa để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan. UBND quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức phối hợp với UBND quận để triển khai phòng, chống dịch.

Đến nay, ngành y tế thành phố đã điều tra các trường hợp liên quan, lấy gần 4.000 mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện. Bước đầu, đã có 10 mẫu gộp cho kết quả dương tính và đã lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xác định.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của TP kiểm tra thực tế công tác khoanh vùng, phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực Bệnh viện Việt Đức. - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, hiện nay, Sở đã chỉ đạo CDC Hà Nội xét nghiệm “thần tốc”, trả kết quả trước 17h ngày 1.10. Đồng thời, Sở Y tế đề xuất Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố và Bộ Y tế thực hiện phương án giãn cách toàn bộ hơn 1.100 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất.

Hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì đề nghị một số bệnh viện lân cận của Hà Nội tiếp nhận, điều trị. Trong khi đó, nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” khi đi làm hằng ngày tại viện.

Ngoài ra, do Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức thu dung bệnh nhân các tỉnh, thành phố, nên Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp, đề nghị các địa phương kiểm soát.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đã yêu cầu quận Hoàn Kiếm tạm thời đóng cửa ngay các cửa hàng xung quanh phố Phủ Doãn và phố Triệu Quốc Đạt, đồng thời dừng hoạt động cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Phủ Doãn - Tràng Thi.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là phải xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận Hoàn Kiếm phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Việt Đức để thực hiện đồng bộ các biện pháp từ truy vết, phong tỏa, cách ly, thông báo khẩn tới toàn bộ bệnh nhân mà bệnh viện đã thu dung, điều trị trong thời gian gần đây.

Đối với Sở Y tế, cần chỉ đạo CDC Hà Nội khẩn trương trả ngay kết quả xét nghiệm, rà soát toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.