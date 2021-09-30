Phát hiện 1 ca dương tính, BV Việt Đức tạm phong tỏa tòa nhà, lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.400 người

Sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với Covid-19, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã phong tỏa tạm thời một tòa nhà, lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.400 người.

Theo VTV, chiều ngày 30/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có thông tin về 1 ca dương tính với Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cụ thể, ca dương tính là P.Đ.T., nam, sinh năm 1972, địa chỉ: xóm 6, Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Bệnh nhân là người nhà vào chăm sóc người nhà điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 19/9, khi vào có test kháng nguyên âm tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 29/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm xét nghiệm PCR trước khi ra viện, kết quả nghi ngờ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, tòa nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tạm thời phong tỏa. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà, khoảng 1.400 người.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, liên quan đến ca bệnh này, CDC Hà Nội cũng thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội có đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại Tầng 8, Nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ ngày 19/9/2021 đến 30/9/2021.

Người đến địa chỉ trên liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115/ 0949.396.115 để được tư vấn hỗ trợ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trong 5 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng. Cộng dồn đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4 đến nay, toàn thành phố có tổng 3.973 ca, trong đó 1.601 ca ngoài cộng đồng và 2.372 người đã được cách ly.

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ được mở cửa trở lại. Đến ngày 28/9, thành phố tiếp tục cho phép thêm hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (nhưng không được tập trung quá 10 người), cho mở toàn bộ trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về) và cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.

TP.HCM: Các phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố Sáng ngày 30/9, lúc 9 giờ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

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