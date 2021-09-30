TP.HCM: Các phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố

Tin y tế 30/09/2021 10:39

Sáng ngày 30/9, lúc 9 giờ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh hôm nay là ngày cuối cùng của đợt giãn cách xã hội sau 7 lần nâng cấp độ giãn cách xã hội theo chiều hướng lần sau cao hơn lần trước. Nếu chỉ tính áp dụng Chỉ thị 16, TP.HCM đã có hơn 80 ngày giãn cách, cộng dồn thời gian bắt đầu thực hiện Chỉ thị 15 thì đến nay thì TP đã trải qua hơn 120 ngày giãn cách xã hội chống Covid-19.

Người dân không được tự ý đi phương tiện cá nhân ra khỏi địa bàn thành phố. Nếu người dân có nhu cầu về quê thì phải có tổ chức, sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải. "Nếu đi xe cá nhân sẽ không được qua các chốt".

TP.HCM sẽ đón người dân, đặc biệt ở các tỉnh giáp ranh TP sẽ quay lại thành phố để sản xuất, bằng phương tiện đi xe chung, không tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Người dân, công nhân ở lại TP sẽ được nhận gói an sinh, chích vắc-xin. Lộ trình mở cửa trở lại sẽ tuân thủ an toàn các quy định.

Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên như đưa đón công nhân, người bệnh… sẽ theo Sở Giao thông vận tải. TP.HCM sẽ tăng cường kiểm soát lưu thông ở các chốt giáp ranh với các tỉnh, tránh ùn tắc giao thông, đông người.

covid-19
Người dân không được tự ý đi phương tiện cá nhân ra khỏi địa bàn thành phố - Ảnh: Công an nhân dân

Theo Người Lao Động, cũng đưa tin về buổi họp, các phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố. Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không) theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải và quy định của Bộ Y tế.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách (shipper) thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương.

Đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa giữa TP HCM với các địa phương được thuận lợi, đáp ứng phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực.

Đồng thời tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành theo tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát.

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