TP.HCM: Chốt 3 phương thức đón người lao động ở quê trở lại làm việc

Đồng thời, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét triển khai phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 .

Theo Tuổi Trẻ, UBND TP.HCM vừa chấp thuận phương án vận chuyển người lao động từ các tỉnh thành đến làm việc tại TP trong tình hình mới. UBND TP.HCM giao Sở Giao thông vận tải TP.HCM làm cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến TP.HCM làm việc trong tình hình mới.

Để trở lại, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện sau: đã được tiêm vắc xin mũi 1 đủ 14 ngày sau khi tiêm, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế; có xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực theo quy định.

Đối tượng trong phương án vận chuyển là người lao động (thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn TP bao gồm công nhân, chuyên gia) tại các tỉnh, thành phố cần trở lại TP.HCM.

Đối tượng trong phương án vận chuyển là người lao động (thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn TP bao gồm công nhân, chuyên gia) tại các tỉnh, thành phố cần trở lại TP.HCM. - Ảnh : Internet

Về vận chuyển người lao động bằng đường bộ có 3 phương thức.

Phương thức 1: đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức bằng cách gửi phương án đến các cơ quan đầu mối (UBND TP Thủ Đức và các quận huyện, Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban quản lý khu công nghệ cao...) để rà soát, tổng hợp gửi Sở Giao thông vận tải TP xem xét triển khai.

Sở sẽ cấp giấy nhận diện có mã QR cho xe và thông báo đến các tỉnh, thành phố về kế hoạch. Xe sẽ trả khách tại bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, sau đó người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi đã được Sở Giao thông vận tải TP cấp phép hoặc xe trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký.

Phương thức 2: Ban quản lý khu chế xuất, Ban quản lý khu công nghệ cao... làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị mà mình quản lý để phối hợp với Công ty cổ phần xe khách Phương Trang xây dựng kế hoạch vận chuyển. Khi được chấp thuận triển khai, xe chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch.

Phương thức 3: Tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến TP.HCM. Tần suất hoạt động của xe khách chỉ tối đa 4 chuyến/ngày/tuyến.

Các đơn vị vận tải đảm nhận khai thác trên từng tuyến do Sở Giao thông vận tải TP thống nhất với sở giao thông vận tải tỉnh, thành phố liên quan cấp giấy nhận diện trước khi thực hiện. Giá vé sẽ được doanh nghiệp kê khai, niêm yết phù hợp quy định.

Theo Zing News, về thời gian thực hiện, giai đoạn 1 (từ ngày 1/10 đến 31/10), TP sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức 1 và phương thức 2.

Giai đoạn 2 triển khai vận chuyển thêm phương thức 3 khi có kế hoạch, phương án hoạt động đường bộ liên tỉnh của Bộ Giao thông Vận tải (dự kiến từ ngày 1/11).

Với phương thức đón người dân bằng đường sắt và đường hàng không, TP thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ Giao thông Vận tải.

UBND TP.HCM giao Sở Giao thông Vận tải TP.HCM làm đầu mối triển khai phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến TP.HCM. Sở cũng báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét triển khai phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và hàng không.