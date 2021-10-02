Gần 9.000 người liên quan Bệnh viện Việt Đức hơn nửa tháng qua, trong đó có 4001 người đến từ các tỉnh, thành khác

Xã hội 02/10/2021 07:54

Có 8.862 người liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9, trong đó có 4.861 người tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 4.001 người tại các tỉnh, thành phố khác.

Theo thông của báo Người Lao động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có công văn gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã về việc xử trí những người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn, CDC đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe với các trường hợp đi, đến, làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh,... tại Bệnh viện Việt Đức (40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 15/9 đến 30/9.

Bên cạnh đó, điều tra xác minh, nếu có đi, đến, làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh,... tại phòng, khoa, tầng điều trị có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 (hiện tại là tầng 7, tầng 8 tòa nhà D) hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 thì xử trí như trường hợp tiếp xúc gần.

Nếu có biểu hiện như: Ho, sốt, khó thở hoặc có bất thường về sức khỏe, xử trí như ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Với các trường hợp còn lại cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm (RT-PCR mẫu gộp que).

viet duc 1
Lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: Người Lao động

Bên cạnh, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày về CDC Hà Nội để tổng hợp báo cáo Sở Y tế.

Đến nay, theo thống kê sơ bộ do CDC Hà Nội cung cấp, có 8.862 người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 15/9, trong đó có 4.861 người tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 4.001 người tại các tỉnh, thành phố khác.

Trong số 4.861 người tại Hà Nội có 3.858 người đến khám bệnh, 369 người điều trị ngoại trú và 634 người điều trị nội trú đã ra viện. Ngoài ra, trong số 4.001 người ở các tỉnh, thành phố khác có 2.596 người đến khám bệnh, 509 người điều trị ngoại trú và 896 người điều trị nội trú đã ra viện.

Liên quan đến đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19. Đã lấy 1.443 mẫu người nhà, nhân viên tòa nhà D, xét nghiệm, đã có 1.433 mẫu có kết quả âm tính.

Ngoài ra, 3 tỉnh đã xác định các ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức gồm: Hà Tĩnh (1 ca đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D), Nam Định (3 ca, liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D), Hưng Yên (1 ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D đã ra viện)..

Từ khóa:   bệnh viện việt đức gần 9000 người liên quan bệnh viện việt đức bệnh nhân nhiễm Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số