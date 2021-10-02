Có 8.862 người liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9, trong đó có 4.861 người tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 4.001 người tại các tỉnh, thành phố khác.

Theo thông của báo Người Lao động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có công văn gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã về việc xử trí những người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn, CDC đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe với các trường hợp đi, đến, làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh,... tại Bệnh viện Việt Đức (40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 15/9 đến 30/9.

Bên cạnh đó, điều tra xác minh, nếu có đi, đến, làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh,... tại phòng, khoa, tầng điều trị có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 (hiện tại là tầng 7, tầng 8 tòa nhà D) hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 thì xử trí như trường hợp tiếp xúc gần. Nếu có biểu hiện như: Ho, sốt, khó thở hoặc có bất thường về sức khỏe, xử trí như ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Với các trường hợp còn lại cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm (RT-PCR mẫu gộp que).

Lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: Người Lao động Bên cạnh, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày về CDC Hà Nội để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. Đến nay, theo thống kê sơ bộ do CDC Hà Nội cung cấp, có 8.862 người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 15/9, trong đó có 4.861 người tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 4.001 người tại các tỉnh, thành phố khác. Trong số 4.861 người tại Hà Nội có 3.858 người đến khám bệnh, 369 người điều trị ngoại trú và 634 người điều trị nội trú đã ra viện. Ngoài ra, trong số 4.001 người ở các tỉnh, thành phố khác có 2.596 người đến khám bệnh, 509 người điều trị ngoại trú và 896 người điều trị nội trú đã ra viện. Liên quan đến đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19. Đã lấy 1.443 mẫu người nhà, nhân viên tòa nhà D, xét nghiệm, đã có 1.433 mẫu có kết quả âm tính. Ngoài ra, 3 tỉnh đã xác định các ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức gồm: Hà Tĩnh (1 ca đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D), Nam Định (3 ca, liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D), Hưng Yên (1 ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D đã ra viện)..

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