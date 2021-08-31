Bệnh nhân F0 cố thủ trong nhà, nhất quyết không chịu đi cách ly: 'Nếu có bệnh tôi cũng không lây cho ai hết'

Xã hội 31/08/2021 10:55

Mặc dù bản thân mình là F0, nhưng người đàn ông này vẫn một mực khẳng định kể cả có bị bệnh cũng sẽ không lây nhiễm cho ai khác.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, những trường hợp thiếu ý thức phòng dịch luôn khiến nhiều người bức xúc. Mới đây, trên mạng xã hội lại được dịp xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh F0 cố thủ trong nhà, nhất quyết không chịu đi cách ly để điều trị.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, rất nhiều công an, nhân viên y tế đứng ngoài ngôi nhà đang bị khoá chặt bởi chiếc cổng sắ, bên trong là một người đàn ông. Người đăng tải đoạn clip cho biết, đây là trường hợp F0 nhưng nhất quyết cố thủ trong nhà. Chưa dừng lạị, người này liên tục chống đối, một mực không chịu đi cách ly: "Chính quyền phải hỗ trợ, phải tạo điều kiện cho người dân chứ?".

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Người đàn ông F0 nhất quyết không chịu đi cách ly, cố thủ trong nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy vậy, ở phía bên ngoài, lực lượng chức năng vẫn nhẫn nại, cố gắng giải thích, khuyên răn: "Người ta đã hỗ trợ đưa xe đưa đón, cho ăn uống trong đó, bác sĩ lo hết rồi hỗ trợ như nào nữa? Theo dõi cho anh xem tình hình nó tiến triển ra sao còn kịp thời người ta xử lý cho anh. Y tế người ta đưa anh đi".

Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn bảo thủ cho rằng, mình tự theo dõi được sức khỏe bản thân: "Bây giờ sức khoẻ của tôi, tôi biết. Tôi tự theo dõi sức khoẻ của tôi được".

Lúc này, một nhân viên y tế nói: "Anh nói thế không được. Trước giờ dịch bệnh cộng đồng ai cũng nói như anh, mọi người bị bệnh ở nhà hết thì sao khống chế được?".

Bức xúc thay, người đàn ông vẫn một mực cho rằng, mình có bệnh cũng sẽ không lây cho ai được vì đã đóng cửa ở trong nhà rồi: "Bây giờ tôi đóng cửa nhà không bước ra ngoài, ra cộng đồng không lây cho ai. Nếu có bệnh tôi cũng không lây cho ai hết".

Tuy nhiên, theo người đăng tải sự việc cho biết, cuối cùng người đàn ông này cũng đã bị công an và nhân viên y tế đưa đi cách ly thành công. Sau khi đoạn khi đoạn clip đăng tải, ý thức và hành động của người đàn ông F0 này vẫn đang bị dân mạng chỉ trích khá gay gắt. Nhiều người cho rằng, chính thái độ bất hợp tác của những người như người đàn ông này khiến những người ở tuyến đầu chống dịch càng thêm mệt mỏi, tình hình dịch bệnh cũng căng thẳng hơn!

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