Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông sâu 35m ở Đồng Tháp: 2 kíp thầy thuốc ứng trực cấp cứu, xe cứu thương sẵn sàng

Xã hội 03/01/2023 11:50

Liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m), UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến chiều ngày 3/1 sẽ hoàn thành đưa trụ bê tông này lên mặt đất.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng 3/1, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, suốt đêm 2/1 đến khoảng 8h sáng nay, lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, các sở ngành, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, công an, quân đội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để có thể đưa bé trai bị lọt vào lòng ống bê tông ra ngoài sớm nhất.

Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông sâu 35m ở Đồng Tháp: 2 kíp thầy thuốc ứng trực cấp cứu, xe cứu thương sẵn sàng - Ảnh 1
Chiều nay sẽ hoàn thành đưa trụ bê tông này lên mặt đất - Ảnh: VTC News

Đội cứu hộ đã hàn ống vách xuyên đêm, đến khoảng 3h thì tiến hành đóng đoạn ống vách trên xuống mặt đất, vị trí nằm bao bọc bên ngoài lòng trụ bê tông nơi bé trai bị kẹt lại. Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân.

Dự kiến, chiều nay sẽ hoàn thành đưa trụ bê tông này lên mặt đất. 

Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông sâu 35m ở Đồng Tháp: 2 kíp thầy thuốc ứng trực cấp cứu, xe cứu thương sẵn sàng - Ảnh 2
Xe cấp cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình được điều tới gần hiện trường - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, vào lúc 9h40 ngày 3/1, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình được điều tới khu vực gần hiện trường.

Đồng thời, nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo UBND huyện cùng Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện Thanh Bình đã cử 2 kíp thầy thuốc bao gồm 8 người, trong đó có 2 bác sĩ, thay phiên nhau ứng trực tại địa điểm giải cứu bé trai.

Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông sâu 35m ở Đồng Tháp: 2 kíp thầy thuốc ứng trực cấp cứu, xe cứu thương sẵn sàng - Ảnh 3Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông sâu 35m ở Đồng Tháp: 2 kíp thầy thuốc ứng trực cấp cứu, xe cứu thương sẵn sàng - Ảnh 4
Lực lượng y tế được tăng cường đến hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

"2 kíp thầy thuốc này đều là những cán bộ y tế ở khoa hồi sức cấp cứu, ngoại và gây mê hồi sức. Khi có yêu cầu, thầy thuốc sẵn sàng đặt nội khí quản, truyền dịch và cấp cứu ngoại khoa", Bác sĩ Phan Văn Ê - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cũng đã được yêu cầu sẵn sàng chi viện hỗ trợ cho Trung tâm y tế huyện Thanh Bình khi có yêu cầu.

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Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Hạo Nam) đã có mặt tại hiện trường sáng 3/1, sau gần 3 ngày ròng ngóng chờ tin tức của con trai.

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