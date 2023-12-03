Chính quyền đang làm thủ tục thông báo tìm cha mẹ, người thân của cháu bé. Nếu không có người thân đến nhận lại, chính quyền xã sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Ngày 2/12, một lãnh đạo UBND xã Hải Hưng, H.Hải Hậu (Nam Định) cho biết vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa bãi rác trong thời tiết lạnh giá.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 2/12, trên đường đi làm qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng, chị Nguyễn Thị Minh cùng 2 người phụ nữ khác (trú H.Hải Hậu) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ con nên đến gần thì thấy một cháu bé bị bỏ rơi. Cháu bé được đặt trong túi ni lông giữa thời tiết rét buốt và bé có biểu hiện bị hoảng loạn.

Cháu bé bị bỏ rơi giữa trời lạnh buốt - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ Dân Trí, phát hiện cùng cháu bé còn có mảnh giấy ghi: "Tên con là An Nhiên, đẻ 14 ngày. Do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con. Mong ai nhặt được cháu xin cưu mang cháu, nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn".

Sự việc được báo cáo đến chính quyền địa phương, bé gái cũng được đưa tới Trạm y tế xã Hải Hưng để sơ cứu, sau đó được đưa tới chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu.

Cháu bé đang được chăm sóc tại cơ sở y tế - Ảnh: Dân Trí

Chính quyền, công an xã Hải Hưng đang làm thủ tục thông báo tìm cha mẹ, người thân của cháu bé. Nếu không có người thân đến nhận lại, chính quyền xã sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

Tìm người thân bé gái sơ sinh trong túi xách bị bỏ rơi bên đường ở Bình Tân Ngày 25/11, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang làm rõ vụ bé gái sơ sinh còn còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện trong túi xách bên đường trong hẻm ở quận Bình Tân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-so-sinh-14-ngay-tuoi-bi-bo-roi-trong-tui-ni-long-giua-bai-rac-trong-thoi-tiet-lanh-cong-xot-xa-loi-nhan-e-lai-con-ten-an-nhien-me-khong-co-ieu-kien-nuoi-634934.html