Ngày 25/11, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang làm rõ vụ bé gái sơ sinh còn còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện trong túi xách bên đường trong hẻm ở quận Bình Tân.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 25/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, làm rõ vụ việc bé gái sơ sinh bị bỏ bên đường được người dân phát hiện. Thông tin ban đầu, tối ngày 24-11, người dân sống tại hẻm 1348 Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) phát hiện một túi xách để bên đường.

Bé gái sơ sinh được người dân sống tại hẻm 1348 Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Một số người kiểm tra phát hiện bên trong túi xách có một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nên báo công an.

Nơi phát hiện bé gái sơ sinh. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, công an sau đó có mặt kiểm tra thì xác định trẻ sơ sinh là bé gái và nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe. Qua trích xuất camera an ninh nhà dân gần đó, lực lượng chức năng phát hiện, trước khi người dân thấy trẻ sơ sinh tại khu vực trên không lâu thì có người chạy xe máy đến khu vực này, bỏ lại túi xách rồi nhanh chóng rời đi.

Công an địa phương đến hiện trường đưa bé gái vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Hiện công an quận Bình Tân đang phối hợp xác minh người thân của bé gái sơ sinh và làm rõ vụ việc.

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