Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, vào khoảng 5h45 ngày 3/11, ông Vũ Văn Mai (trú tại thôn Nại Trì, xã Ngũ Hùng) đi bộ đến gần sân bóng của thôn có nhìn thấy một chiếc ba lô màu đen. Khi ông Mai mở ba lô ra bất ngờ phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh. Thời điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi, bé trai không mặc quần áo, được quấn chiếc chăn hoa lên người và bên trong ba lô không có đồ vật, tài sản và cũng không có giấy tờ gì xác định được danh tính, nhân thân cháu bé.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Ngũ Hùng cử lực lượng chức năng xuống nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi tiến hành xác minh, lập biên bản ghi nhận sự việc. Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Trạm Y tế xã đưa bé trai đi kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. Qua kiểm tra, cháu bé sơ sinh nặng 3kg, sức khỏe ổn định và được tiêm phòng theo quy định.

Cũng theo đại diện UBND xã Ngũ Hùng, hiện tại chính quyền địa phương đã thông báo tìm cha, mẹ cho trẻ bị bỏ rơi. Sau ngày 10/11/2023, thân nhân cháu bé không đến nhận lại con, UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong lúc tìm cha, mẹ cho trẻ bị bỏ rơi, chính quyền địa phương tạm bàn giao bé trai sơ sinh cho hội viên Hội phụ nữ thôn Cụ Trì chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào ngày 3/11, lãnh đạo UBND xã Đại Lịch (huyện Văn Chấn, Yên Bái) thông tin, khoảng 18h ngày 1/11, bà P (người địa phương) cùng con trai di chuyển từ xã Tân Thịnh về xã Đại Lịch. Khi đi qua đoạn đường đỉnh dốc Đèo Bẳn (xã Đại Lịch) hai mẹ con nghe thấy tiếng khóc trẻ con vọng ra từ hộp giấy để ven đường. Bà P cùng con trai tiến lại gần kiểm tra, phát hiện bên một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được quấn tã cẩn thận, cùng một số đồ dùng sơ sinh và bức thư tay.

Trong thư, người viết nhận là mẹ của cháu bé, chia sẻ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bé gái uống sữa ngoài hoàn toàn nên không thể tiếp tục lo cho cháu. Người phụ nữ mong người qua đường ai nhìn thấy sẽ cưu mang và nhận nuôi bé gái. Theo bức thư người thân để lại, cháu bé sinh ngày 2/9/2023.

Bé gái bị bỏ rơi ven đường kèm bức thư tay - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội

Sau khi phát hiện cháu bé, bà P đã đưa cháu bé đến trạm y tế và trình báo chính quyền địa phương. Cháu bé nặng khoảng 3kg, sức khỏe của cháu ổn định, ăn uống bình thường.

Lãnh đạo UBND xã Đại Lịch cho biết, hiện chính quyền đang tạm giao cháu bé cho bà P chăm sóc và thông báo rộng rãi để người dân nắm được. Nếu người thân không đến nhận cháu bé, sau 7 ngày, chính quyền sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.