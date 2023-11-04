Khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện lập tức báo động đỏ, chuẩn bị các ê kip hồi sức nội, hồi sức ngoại, hồi sức bỏng, phẫu thuật ngoại để can thiệp kịp thời.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/11, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Văn Mười, Trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình cho hay, bệnh viện vừa tiếp nhận 9 bệnh nhân trong vụ nổ khí ga tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất (Quảng Ngãi).

Các bác sĩ đã phân loại 3 trường hợp bệnh nặng, diện tích bỏng từ 70-80% cơ thể, cấp độ 3-4, nên phải chuyển về khu vực hồi sức tích cực, vừa hồi sức bỏng, vừa hồi sức hô hấp để xử trí ngay. Trong đó, có một trường hợp vừa bỏng vừa gây chèn ép khoang (phù nề) nên phải huy động ê kíp trực ngoại phối hợp với ê kip bỏng vừa hồi sức, vừa xử lý triệu chứng chèn ép khoang.

Sáu bệnh nhân còn lại mức độ bỏng nhẹ hơn, diện tích bỏng từ 5-70%, được chuyển lên Khoa Ngoại bỏng điều trị.

Có 3 trường hợp bệnh nặng, diện tích bỏng từ 70-80% cơ thể, cấp độ 3-4, nên phải chuyển về khu vực hồi sức tích cực - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bên cạnh đó, các ca bệnh nặng có thể do không gian tiếp xúc với nguồn hơi nóng mạnh hơn. Hiện tại, các chấn thương chưa ảnh hưởng sâu đến đường hô hấp, tuy nhiên bệnh viện vẫn phải theo dõi như một trường hợp bỏng đường hô hấp.

Trước đó, chiều cùng ngày, đã xảy ra một vụ nổ khí gas tại Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất làm 9 người bị bỏng.

Ban đầu một số nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam chữa trị nhưng sau đó toàn bộ được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Một công nhân bị bỏng ở phần mặt và chân được đồng nghiệp chăm sóc - Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Giao thông, vụ nổ bình khí ga xảy ra lúc 14h ngày 3/11 tại khu vực hầm chứa hàng của công ty khiến 9 người bị bỏng.

Các nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên các công nhân đang trong quá trình làm việc thì nghe tiếng nổ lớn như bom. Từ bên trong hầm của khoang tàu hàng vang lên nhiều tiếng hét, các công nhân làm gần đó chạy đến tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân.

Nguyên nhân bước đầu khả năng do tàu hàng sau khi bơm dầu dẫn đến tồn hơi bên trong. Các công nhân sau giờ nghỉ trưa xuống khoang tàu làm việc cắt gọt đường ống, hàn các mối nối của tàu. Quá trình làm việc bắn ra tia lửa đã dẫn đến vụ nổ.