UBND xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 học sinh lớp 9 tử vong.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 3/11, tin từ UBND xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 3/11 trên tuyến đường liên xã từ thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh về xã Phú Nhuận (huyện Như Thanh). Vào thời điểm trên, em nam sinh N.H.Q., học lớp 9A, Trường THCS Phú Nhuận, điều khiển xe máy đi từ hướng Trường THCS Phú Nhuận về nhà (thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận).
Khi tới gần ngã tư cây xăng xã Phú Nhuận, do tránh một chiếc ôtô tải lưu thông hướng ngược lại, Q. đánh xe máy xuống đoạn đường đang thi công nhưng trượt ngã ra đường và bị bánh sau xe tải cán tử vong.
Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Như Thanh đã tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Ngoài ra, tuyến đường liên xã đi qua xã Phú Nhuận đang được nâng cấp sửa chữa, đơn vị thi công cho múc rãnh 2 bên đường khiến nhiều đoạn đường bị hẹp, đi lại khó khăn.