Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/11, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá một ổ nhóm mua bán dâm.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm, khởi tố bị can đối với 3 bị can Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990, trú quận 4, TP.HCM, nghề nghiệp chuyên gia trang điểm, chuyên gia phong cách cá nhân), Phạm Đỗ Nhật Duy (SN 1985, trú quận 7, TP.HCM, lao động tự do) và Lê Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại tỉnh Kiên Giang, lao động tự do).