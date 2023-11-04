Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây ca sĩ, hoa khôi bán dâm giá 100 triệu đồng

Đời sống 04/11/2023 06:11

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận (33 tuổi, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân), Phạm Đỗ Nhật Duy (38 tuổi, cùng ở TPHCM) và Lê Thị Thu Thảo (38 tuổi, ở Kiên Giang) về tội Môi giới mại dâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/11, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá một ổ nhóm mua bán dâm.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm, khởi tố bị can đối với 3 bị can Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990, trú quận 4, TP.HCM, nghề nghiệp chuyên gia trang điểm, chuyên gia phong cách cá nhân), Phạm Đỗ Nhật Duy (SN 1985, trú quận 7, TP.HCM, lao động tự do) và Lê Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại tỉnh Kiên Giang, lao động tự do).

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây ca sĩ, hoa khôi bán dâm giá 100 triệu đồng - Ảnh 1
Các bị can cầm đầu đường dây môi giới mại dâm vừa bị bắt giữ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan điều tra, 3 bị can khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, Thuận, Thảo, Duy môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/10, sau khi có người có nhu cầu mua dâm các gái mại dâm là người trẻ, đẹp, hoạt động trong giới showbiz, Huỳnh Thanh Thuận đã giới thiệu T.T.L, L.H.P, H.P.T.H là các người mẫu, hoa khôi, ca sĩ đang hoạt động trong giới showbiz Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Mức giá với người mua dâm đối với gái bán dâm trong vụ việc này từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tour trong nước (2 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (2 ngày).

Lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây ca sĩ, hoa khôi bán dâm giá 100 triệu đồng - Ảnh 2
Các nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Cùng ngày, tổ công tác do Bộ Công an chủ trì bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Những người bán dâm được xác định là V.T.T.T (người mẫu, hot Tiktoker), H.P.T.H. (người mẫu, hot Facebooker) và L.H.P (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á).

Thời điểm trên, lực lượng chức năng cũng ngăn chặn một cặp nam nữ đã làm xong thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Singapore mua bán dâm với hình thức đi du lịch nước ngoài; người bán dâm được xác định là T.T.L (ca sĩ).

 

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy, Lê Thị Thu Thảo  về hành vi môi giới mại dâm.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện trong giới showbiz Việt Nam vẫn diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với phương thức thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa của Việt Nam. Đối tượng môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz.

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