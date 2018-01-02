Bé gái khóc thét khi mẹ quay về sau 6 năm bỏ đi: Lời trần tình của người chồng bị cho là lăng nhăng, nhậu nhẹt

Suốt nhiều ngày nay, đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 6 tuổi (xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khóc thét, ôm chặt bố khi người mẹ đến đón đi gây xôn xao dư luận. Mới đây, người bố đã lên tiếng trước một số thông tin cho rằng anh là người lăng nhăng, nhậu nhẹt.

Anh Lê Xuân Thanh (sinh năm 1981, ngụ tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ thông tin trên.

Theo lời kể của anh Thanh, từ khi bé H. được 1 tuổi thì mẹ bé đã bỏ đi - Ảnh: Thời Đại

Theo lời kể của anh Thanh, việc ông Trịnh Văn Đồng, chủ tịch xã nói anh là người rượu chè, có đến 3-4 đời vợ là hoàn toàn sai sự thật. Anh chia sẻ:

“Năm 2002 tôi xây dựng gia đình sau đó 6 năm thì chia tay, cháu bé cũng theo mẹ vào Bình Dương. Tôi vẫn ở lại quê, cho đến năm 2011 thì tự nguyện chung sống với chị Lê Thị Hảo (sinh năm 1979, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn). Bản thân Hảo cũng đã có một đời chồng, một con và đã ra tòa. Tôi khẳng định, tôi không phải nhiều vợ như người ta nói”.

Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn nên khi sinh ra, bé L.T.D.H. (bé gái trong clip - PV) lấy họ mẹ. Sau đó 13 tháng, mẹ bé H. về nhà ngoại sống và chưa quay lại lần nào mặc dù lúc đó đứa con trai thứ hai của hai người chỉ mới một tháng tuổi.

Cách đây vài tháng, anh Thanh và mẹ bé H. đã nhiều lần ra tòa để giành quyền nuôi con. Mặc dù tòa án nhân dân (TAND) huyện đã xử cho anh Thanh nuôi con nhưng người mẹ vẫn tiếp tục kiện lên cấp tỉnh vì cho rằng anh đi làm xa, không thể nuôi con.

Bé gái khóc lóc thảm thiết khi mẹ đòi bế đi - Ảnh: Internet

Trước đó, ông Trịnh Văn Đồng nói rằng anh Thanh đã có 3-4 đời vợ, thường xuyên rượu chè rồi gửi con khắp nơi chứ không có nuôi. Thấy con không được chăm sóc tốt, người vợ xuống giành con để mang về nuôi. Nhiều người còn cho rằng người đàn ông trong đoạn clip trên không phải là anh Thanh.

Thế nhưng, anh Thanh khẳng định người trong đoạn clip chính là mình và những gì ông Đồng nói là sai sự thật.

Mẹ bỏ đi 6 năm quay lại giành quyền nuôi con, đứa trẻ khóc thảm thiết ôm chặt lấy bố Người mẹ trở về giành quyền nuôi con sau 6 năm bỏ đi khiến đứa trẻ khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy bố không rời. Sự việc đang khiến cộng đồng mạng xót xa và phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-khoc-thet-khi-me-quay-ve-sau-6-nam-bo-di-loi-tran-tinh-cua-nguoi-chong-bi-cho-la-lang-nhang-nhau-nhet-265013.html