Người mẹ trở về giành quyền nuôi con sau 6 năm bỏ đi khiến đứa trẻ khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy bố không rời. Sự việc đang khiến cộng đồng mạng xót xa và phẫn nộ.

Tối qua (31/12), mạng xã hội xôn xao với clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên tiến lại đòi bế một bé gái 6 tuổi. Tuy nhiên, đứa trẻ phản ứng bằng cách khóc lóc, ôm chặt người bố không muốn rời và liên tục xua tay đuổi người phụ nữ kia đi. Trang Facebook đăng clip trên kèm theo dòng trạng thái: "7,49 tỉ người có biết: Khi một 'con cọp' sau gần 6 năm bỏ rơi con thì khi trở lại nó sẽ biến thành màu đỏ có những cái đốm màu trắng. Ôi nghiệt ngã…".

Người phụ nữ trung niên đòi bế nhưng đứa trẻ dứt khoát không chịu - Ảnh cắt từ clip Người đăng tải clip cho biết sự việc xảy ra tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Vào ngày xảy ra sự việc, lực lượng thi hành án tới UBND xã Hợp Tiến để thực thi bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên cho người phụ nữ mặc áo đỏ trong clip được quyền nuôi con. Tuy nhiên, đứa bé dứt khoát không chịu, cứ bám chặt lấy bố không rời. Sáng nay (1/1), ông Hà Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến đã xác nhận sự việc trên. Vào ngày 28/12, Chi cục Thi hành án huyện Triệu Sơn đến giao bé gái 6 tuổi cho người mẹ. Chẳng những không chịu đi theo, đứa trẻ còn liên tục xua đuổi mẹ như người xa lạ.

Dù làm đủ mọi cách, đứa trẻ vẫn dứt khoát không chịu theo mẹ - Ảnh cắt từ clip Ông Tiến cũng thông tin thêm, bé gái 6 tuổi trong clip là con của anh Hà Văn T., sống tại xã Hợp Tiến. Trước đây anh T. và chị H. chung sống với nhau như vợ chồng và sinh được 2 con. Cả hai không đăng ký kết hôn, sau đó chị H. bỏ đi nên cháu bé sống với bố từ nhỏ. Mới đây, người mẹ trở về giành quyền nuôi con. Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Triệu Sơn đã quyết định cho người bố nuôi con. Tuy nhiên tại phiên xét xử phúc thẩm, anh T. vắng mặt nên Tòa xử cho người mẹ nuôi cháu bé. Sau khi chứng kiến việc cháu bé dứt khoát không theo mẹ mà cứ ôm chặt lấy bố, phía địa phương khuyên chị H. nên có cách tiếp cận khác để cháu bé quen dần với sự có mặt của mẹ. Nói về người cha, ông Tiến cho biết anh T. là người hiền lành, làm nghề tự do, trước nay chưa gây ra điều tiếng gì hay có hành động trái pháp luật. Khi Tòa tuyên cho cháu bé theo mẹ, anh rất buồn nhưng chẳng thể làm gì, đành tự nguyện chấp hành. Đoạn clip trên được đăng tải trên một Fanpage lớn trên Facebook đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra bất bình trước hành động bỏ con của người phụ nữ và cho rằng người này không xứng đáng được nuôi cháu bé. Cư dân mạng rất bất bình trước hành động bỏ con của người mẹ - Ảnh: Facebook Hầu hết đều mong muốn cháu bé được quay lại sống với bố - Ảnh: Facebook

Tâm sự mẹ dành cho con gái 5 tuổi bị ung thư máu: Mẹ chấp nhận đổi mọi thứ để con được sống con ơi! Chứng kiến những em bé bằng tuổi con gái có mái tóc dài, diện váy áo xinh đẹp, được đi học, được nô đùa hồn nhiên vui vẻ cùng bạn bè, người mẹ trẻ không khỏi xót xa viết những dòng tâm sự xúc động cho con gái chưa đầy 5 tuổi đang ngày đêm giành giật sự sống với tử thần.

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