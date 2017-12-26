Bức ảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội

Xã hội 26/12/2017 19:40

Bức ảnh ghi lại cảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Người khen chị vợ có phước, lấy được chồng thương yêu vợ con bất chấp tất cả, kẻ lại chê phản cảm.

Hội chứng tắc sữa sau sinh khiến nhiều mẹ trẻ vô cùng khổ sở. Lúc này chẳng những con không bú được, bầu ngực của mẹ còn bị căng tức, đau rát vô cùng. Dân gian có khá nhiều phương pháp trị tắc sữa rất hữu hiệu, ví dụ một ai đó (như mẹ, em gái, hoặc chồng) sẽ giúp sản phụ hút sữa bằng miệng để cho thông tuyến sữa. Phương pháp này được nhiều người áp dụng và đạt hiệu quả như mong muốn. 

Tuy nhiên, cách làm này khá tế nhị nên các cặp vợ chồng thường thực hiện ở nơi kín đáo. Chính vì vậy, bức ảnh chụp cảnh chồng mút ngực vợ tại bệnh viện để chữa tắc sữa đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Người khen chị vợ có phước, lấy được chồng thương yêu vợ con bất chấp tất cả, kẻ lại chê trách vô duyên, phản cảm.

Bức ảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội - Ảnh 1
Bức ảnh chồng mút ngực để trị tắc sữa cho vợ gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Bức ảnh đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Có thể thấy ảnh được chụp tại khoa sản bệnh viện, xung quanh khá đông người nhưng ông chồng vẫn vô tư chữa tắc sữa cho vợ. Có lẽ người nhà của một sản phụ cùng phòng đã chụp lại khoảnh khắc này.

"Chồng mình cũng làm thế này lúc mình mới sinh, sữa đang bị tắc mà con thì khóc đòi ti mẹ. Con cái là trên hết, không điều gì mà cha mẹ không dám làm vì con", L.A. chia sẻ.

"Làm thế này không có gì sai, có điều nên thực hiện ở nơi kín đáo như phòng vệ sinh chẳng hạn. Giữa chốn đông người mà vợ chồng vô tư quá đâm ra phản cảm, kém duyên", T.H. bày tỏ.

"Theo mình biết thì bác sĩ ở viện không đồng ý làm thế đâu. Miệng của bố nhiều vi khuẩn, dễ gây tắc sữa cho mẹ hơn ý. Hơn nữa miệng của em bé hai bên má có cái đệm hút lực mới mạnh chứ không như miệng người lớn khoang miệng rộng càng khó hơn đó các mẹ", N.M. cho biết.

Một mẹ trẻ tên K.V. phản đối cách làm của người chồng trong bức ảnh bằng thái độ khá gay gắt: "Chẳng hiểu các mẹ tung hô gì, người đàn ông của năm gì cái ông này. Mẹ mới sinh mấy ngày thì sẽ bị căng ngực, việc cần làm là chườm cho mẹ đỡ đau, mẹ ôm ấp em bé và cho em bé ti mẹ hoàn toàn để bé quen hơi và bú mẹ đúng. Đằng này, mẹ thì phơi ngực cho bố mút hộ, mà rất dễ mút sai, vì phải bắt chước tư thế bú của em bé mới ra được sữa, em bé thì để bà bế và cho ăn bình, thế thì mẹ còn đau nhiều. Hỗ trợ vợ là hoan nghênh, nhưng nên hỗ trợ đúng cách thì hơn", ý kiến này nhận được khá nhiều sự đồng tình từ hội chị em.

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