'Hot girl' Bella tái xuất ở Hải Phòng, ôm con lang thang giữa trời rét mướt

Xã hội 26/12/2017 18:46

Cư dân mạng than trời không biết nàng "hot girl" lại mưu tính chuyện gì khi xuống tận Hải Phòng, chỉ khổ con trai của Bella phải lang thang theo mẹ giữa trời giá rét.

Dù đã quá quen với thành tích quỵt tiền từ Nam ra Bắc cùng phong cách thời trang chẳng giống ai của "hot girl" Bella, nhưng mỗi lần cô nàng xuất hiện thì lại thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Kể từ lần quỵt tiền taxi khiến đường quốc lộ 5 (Hải Dương) tắc nghẽn, Bella lại tiếp tục có mặt tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Như mọi lần, Bella vẫn "tha lôi" cậu con trai tội nghiệp đi cùng dù thời tiết miền Bắc đang cực kỳ rét mướt. Đứa trẻ lúc thì được bế trên tay, lúc lại nằm yên vị trong xe đẩy, trong khi đó nàng "hot girl" cứ dáo dác nhìn xung quanh không biết đang toan tính chuyện gì. 

'Hot girl' Bella tái xuất ở Hải Phòng, ôm con lang thang giữa trời rét mướt - Ảnh 1

Bella cùng con trai xuất hiện ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng) - Ảnh: Facebook

Theo hình ảnh trong clip mà người đi đường ghi lại, Bella mặc áo hồng và đi đi lại lại trong bãi đỗ xe của sân bay cùng xe đẩy có con trai bên trong. Một lúc sau, một người đàn ông đi đến, nói vài câu rồi bỏ đi. Khác với mọi khi, sự xuất hiện của Bella lần này khá im ắng và không gây rắc rối cho bất cứ ai. 

Một cư dân mạng cho biết mới gặp Bella ở ngã ba Nam Sách (Hải Dương) vào tối 24/12. Người khác lại nói vừa thấy Bella ở Hà Nội vào tối 22/12. Nhiều người than trời không biết nàng "hot girl" lại mưu tính chuyện gì khi xuống tận Hải Phòng, chỉ khổ đứa trẻ phải lang thang theo mẹ giữa trời giá rét.

'Hot girl' Bella tái xuất ở Hải Phòng, ôm con lang thang giữa trời rét mướt - Ảnh 2
Bella bế con lang thang ở Hải Phòng giữa trời giá rét - Ảnh: Facebook

Sự xuất hiện của Bella khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

"Trong thời tiết khắc nghiệt thế này mà cứ lôi con đi khắp nơi như vậy không thấy tội nghiệp đứa trẻ sao? Thằng bé chỉ mới mấy tháng tuổi thôi mà, làm sao nó chịu được chứ. Một người mẹ thực sự không bao giờ đối xử với con mình như vậy", T.D. bức xúc nói.

Trước đây, Bella từng có nhiều hành động gây tranh cãi như hút thuốc phả khói vào mặt con, đưa con lang thang nhiều nơi để quỵt tiền, cãi nhau với người dân rồi làm rớt con xuống đất... Ai cũng xót thương đứa trẻ tội nghiệp chọn nhầm nơi sinh ra. Nhiều người còn cho rằng, nếu tiếp tục lớn lên cùng người mẹ như Bella, đứa bé khó lòng có tính cách như người bình thường vì luôn phải sống trong những lời đàm tiếu, mắng chửi của người đời. 

'Hot girl' Bella tái xuất ở Hải Phòng, ôm con lang thang giữa trời rét mướt - Ảnh 3
Lần xuất hiện gần đây của Bella tại Nam Sách (Hải Dương). Vì quỵt tiền taxi nên bị tài xế vứt hết đồ đạc xuống đường - Ảnh: Facebook

 

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, quê ở Hải Dương. Cô gái này rất nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt "thành tích" quỵt tiền taxi, quán ăn, nhà nghỉ.

Dù đã được mời lên cơ quan chức năng làm việc nhiều lần, cô gái vẫn chứng nào tật nấy khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng

Sau tin đồn cho con uống sữa pha thuốc ngủ, 'hot girl quỵt tiền' Bella lần đầu tiên khoe hình ảnh con trai mũm mĩm khiến ai cũng choáng

Kể từ khi sinh con đến nay, “hotgirl quỵt tiền” luôn vướng phải tin đồn bạo hành con trai. Mới đây, Bella đã quay hai đoạn clip ngắn để khoe con nhằm bác bỏ những tin đồn này.

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