'Hot girl' Bella tái xuất ở Hải Phòng, ôm con lang thang giữa trời rét mướt

Như mọi lần, Bella vẫn "tha lôi" cậu con trai tội nghiệp đi cùng dù thời tiết miền Bắc đang cực kỳ rét mướt. Đứa trẻ lúc thì được bế trên tay, lúc lại nằm yên vị trong xe đẩy, trong khi đó nàng "hot girl" cứ dáo dác nhìn xung quanh không biết đang toan tính chuyện gì.

Dù đã quá quen với thành tích quỵt tiền từ Nam ra Bắc cùng phong cách thời trang chẳng giống ai của "hot girl" Bella, nhưng mỗi lần cô nàng xuất hiện thì lại thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Kể từ lần quỵt tiền taxi khiến đường quốc lộ 5 (Hải Dương) tắc nghẽn, Bella lại tiếp tục có mặt tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Theo hình ảnh trong clip mà người đi đường ghi lại, Bella mặc áo hồng và đi đi lại lại trong bãi đỗ xe của sân bay cùng xe đẩy có con trai bên trong. Một lúc sau, một người đàn ông đi đến, nói vài câu rồi bỏ đi. Khác với mọi khi, sự xuất hiện của Bella lần này khá im ắng và không gây rắc rối cho bất cứ ai.

Một cư dân mạng cho biết mới gặp Bella ở ngã ba Nam Sách (Hải Dương) vào tối 24/12. Người khác lại nói vừa thấy Bella ở Hà Nội vào tối 22/12. Nhiều người than trời không biết nàng "hot girl" lại mưu tính chuyện gì khi xuống tận Hải Phòng, chỉ khổ đứa trẻ phải lang thang theo mẹ giữa trời giá rét.

Bella bế con lang thang ở Hải Phòng giữa trời giá rét - Ảnh: Facebook

Sự xuất hiện của Bella khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

"Trong thời tiết khắc nghiệt thế này mà cứ lôi con đi khắp nơi như vậy không thấy tội nghiệp đứa trẻ sao? Thằng bé chỉ mới mấy tháng tuổi thôi mà, làm sao nó chịu được chứ. Một người mẹ thực sự không bao giờ đối xử với con mình như vậy", T.D. bức xúc nói.

Trước đây, Bella từng có nhiều hành động gây tranh cãi như hút thuốc phả khói vào mặt con, đưa con lang thang nhiều nơi để quỵt tiền, cãi nhau với người dân rồi làm rớt con xuống đất... Ai cũng xót thương đứa trẻ tội nghiệp chọn nhầm nơi sinh ra. Nhiều người còn cho rằng, nếu tiếp tục lớn lên cùng người mẹ như Bella, đứa bé khó lòng có tính cách như người bình thường vì luôn phải sống trong những lời đàm tiếu, mắng chửi của người đời.

Lần xuất hiện gần đây của Bella tại Nam Sách (Hải Dương). Vì quỵt tiền taxi nên bị tài xế vứt hết đồ đạc xuống đường - Ảnh: Facebook