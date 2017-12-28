Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu

Mới đây, cộng đồng mạng phát sốt với bộ ảnh ghi lại cuộc họp mặt vui vẻ của các mẹ bỉm sữa sinh con trong năm 2017. Các chị em lập "Hội gà con" với mục đích vui chơi giải trí và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cho nhau.

Được biết, đây là hội mẹ bỉm ở khu vực Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội. Lấy ý tưởng từ lễ giáng sinh, các mẹ cho bé mặc đồ màu đỏ còn mình mặc đồ đen tạo nên cảnh tượng vô cùng đáng yêu.