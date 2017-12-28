Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu

Xã hội 28/12/2017 23:00

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc các mẹ bỉm sữa tụ họp, giao lưu với nhau gây sốt mạng vì quá đáng yêu. Đặc biệt, những chú 'gà con' mặc đồng phục đỏ khiến bất cứ ai cũng phải 'tan chảy' và thích thú.

Mới đây, cộng đồng mạng phát sốt với bộ ảnh ghi lại cuộc họp mặt vui vẻ của các mẹ bỉm sữa sinh con trong năm 2017. Các chị em lập "Hội gà con" với mục đích vui chơi giải trí và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cho nhau.

Được biết, đây là hội mẹ bỉm ở khu vực Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội. Lấy ý tưởng từ lễ giáng sinh, các mẹ cho bé mặc đồ màu đỏ còn mình mặc đồ đen tạo nên cảnh tượng vô cùng đáng yêu. 

Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 1
Hội mẹ bỉm sữa gây sốt cộng đồng mạng vì quá đáng yêu - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 2
Cả nhóm đã có một ngày hội họp rất vui và ý nghĩa - Ảnh: Facebook

Chị Đoan Trang là thành viên của nhóm, đồng thời là người tổ chức buổi gặp mặt cho biết, hầu hết mọi người đều không quen biết nhau từ trước, chỉ nói chuyện trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau ngoài đời thực, nhưng cả nhóm nhanh chóng trở nên thân thiết. Còn các bé, tuy còn nhỏ nhưng thấy không khí đông vui, rộn ràng cũng vui vẻ cười tít mắt.

Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 3
Các bé nhanh chóng bắt cặp cực hợp rơ - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 4
Bất cứ ai nhìn cảnh tượng này cũng phải "tan chảy" vì các bé quá đáng yêu - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 5
"Hội gà con" mang đến một sân chơi vui vẻ, ý nghĩa cho các mẹ sinh con trong năm con gà 2017 - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 6
Tuy còn rất nhỏ nhưng thấy không khí rộn ràng, bé nào cũng vui vẻ cười tít mắt - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 7
Hội bỉm sữa "mẹ đẹp con xinh" tạo cảm hứng cho nhiều chị em khác cùng lập nhóm giao lưu với nhau - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 8
Buổi tụ họp vô cùng ý nghĩa, vui vẻ giữa các mẹ bỉm với nhau - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, một nhóm mẹ bỉm sữa khác ở Thái Nguyên cũng gây sốt mạng với bộ ảnh Giáng sinh của mình. Các mẹ cũng chọn quần áo tông màu đỏ đen làm chủ đạo. Tuy nhiên, hội chỉ có 6 người và mọi người rất thường xuyên gặp nhau, tình cảm cực kỳ thân thiết.

Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 9
Hội mẹ bỉm sữa gây sốt mạng vì cực trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 10
Nhóm 6 người thường xuyên tụ tập vui chơi, ăn uống cùng nhau - Ảnh: Facebook
Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 11

Được mẹ cho thường xuyên gặp mặt nên các bé rất thân thiết và yêu quý nhau - Ảnh: Facebook

 

Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu - Ảnh 12
Những khoảnh khắc, vô tư đáng yêu của các bé con khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh: Facebook
Bức ảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội

Bức ảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội

Bức ảnh ghi lại cảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Người khen chị vợ có phước, lấy được chồng thương yêu vợ con bất chấp tất cả, kẻ lại chê phản cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   hội mẹ bỉm sữa xinh đẹp hội mẹ bỉm sữa nổi tiếng cộng đồng mạng mẹ bỉm sữa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 17 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 17 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày