Bộ ảnh hội mẹ bỉm sữa cùng tập đoàn 'gà con' gây sốt mạng vì quá đáng yêu

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc các mẹ bỉm sữa tụ họp, giao lưu với nhau gây sốt mạng vì quá đáng yêu. Đặc biệt, những chú 'gà con' mặc đồng phục đỏ khiến bất cứ ai cũng phải 'tan chảy' và thích thú.
Mới đây, cộng đồng mạng phát sốt với bộ ảnh ghi lại cuộc họp mặt vui vẻ của các mẹ bỉm sữa sinh con trong năm 2017. Các chị em lập "Hội gà con" với mục đích vui chơi giải trí và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cho nhau.
Được biết, đây là hội mẹ bỉm ở khu vực Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội. Lấy ý tưởng từ lễ giáng sinh, các mẹ cho bé mặc đồ màu đỏ còn mình mặc đồ đen tạo nên cảnh tượng vô cùng đáng yêu.
Chị Đoan Trang là thành viên của nhóm, đồng thời là người tổ chức buổi gặp mặt cho biết, hầu hết mọi người đều không quen biết nhau từ trước, chỉ nói chuyện trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau ngoài đời thực, nhưng cả nhóm nhanh chóng trở nên thân thiết. Còn các bé, tuy còn nhỏ nhưng thấy không khí đông vui, rộn ràng cũng vui vẻ cười tít mắt.
Cách đây không lâu, một nhóm mẹ bỉm sữa khác ở Thái Nguyên cũng gây sốt mạng với bộ ảnh Giáng sinh của mình. Các mẹ cũng chọn quần áo tông màu đỏ đen làm chủ đạo. Tuy nhiên, hội chỉ có 6 người và mọi người rất thường xuyên gặp nhau, tình cảm cực kỳ thân thiết.