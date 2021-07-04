Bé gái 19 tháng tuổi ở Nghệ An bị đinh đâm xuyên mắt trái khi đang chơi trong sân nhà

Xã hội 04/07/2021 13:35

Khi đang chơi ở sân nhà, bé gái 19 tháng tuổi bị đinh nhọn 3 cm đâm vào mắt gây tổn thương lệ quản trên.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 4/7, Trung tâm Y tế huyện huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đang điều trị cho bé gái 19 tháng tuổi N.K.Đ. (trú xã Tân Long) bị đinh đâm xuyên mắt trái.

Hai hôm trước, bệnh nhân được đưa vào cơ sở y tế trong tình trạng một dị vật cứng, dài khoảng 3 cm xuyên qua mắt trái.

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Bác sĩ phẫu thuật lấy vật nhọn ra khỏi mắt bé gái - Ảnh: Zing News

Qua thăm khám, bác sỹ xác định bé gái bị dị vật kim khí bắn xuyên mi trên vào sát vùng củng mạc, vết thương phức tạp có tổn thương lệ quản trên. Theo người thân, sự việc xảy ra khi bé gái đang chơi ở sân nhà.

Bé gái sau đó được phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật hốc mắt kết hợp khâu tạo hình mi, tái tạo lệ quản. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ thông tin: "Sức khỏe bé gái đã khá ổn định, không còn hoảng loạn, tình trạng mắt tiên lượng tốt về mặt thị lực và thẩm mỹ. Bệnh nhân không bị tổn thương nội nhãn nên không gây ra tình trạng mù mắt về sau này". 

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Sau khi xét nghiệm tại TP.HCM cho kết quả âm tính, bệnh nhân V.U.H. đi xe máy về Ninh Thuận và thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 3/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

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