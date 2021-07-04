Xuất hiện 'người anh em đồng môn' của U40 yêu cầu bạn gái 'cái ngàn vàng', là CEO bãi giữ xe, khiến ông mai bà mối 'hoảng'

Ngay lập tức, nhiều khán giả đã có phản ứng vô cùng dữ dội và gay gắt trước những yêu cầu của người đàn ông này. Đa số đều thương cảm cho người phụ nữ tham gia trong show ngày hôm đó, đồng thời cho rằng đối phương quá cổ hủ và gia trưởng khi coi trọng chuyện trinh tiết đã quá lỗi thời, trong khi bản thân đã chạm ngưỡng 40 và có tới 3-4 mối tình vắt vai.

Mới đây, MXH xôn xao về một người đàn ông U40 tên Nguyễn Văn Lộc tham gia chương trình tìm kiếm đối tượng hẹn hò do Cát Tường làm MC có nhiều yêu cầu khắt khe đối với nửa kia. Đặc biệt, người này liên tục nhấn mạnh yêu cầu bạn gái phải còn trong sáng, trinh nguyên.

Cư dân mạng phát hiện, trong 1 chương trình hẹn hò khác do Quyền Linh dẫn dắt, người đàn ông tên Phạm Tấn Tân (34 tuổi) cũng có những chia sẻ tương tự. Người này giới thiệu đang là chủ thầu của một bãi giữ xe hơn 5 năm tại Sài Gòn. Anh Tân tự hào chia sẻ công việc kinh doanh khá ổn định khi bãi giữ xe có sức chứa 40 chiếc xe du lịch, chưa tính xe máy. Vì đã có nhà riêng nên anh khẳng định mình đủ kinh tế để lo cho vợ con nếu cưới.

Khi được hỏi về yêu cầu với vợ tương lai, anh Tấn Tân cho biết: "Tình yêu là phải chung thuỷ. Mình không thích sống thử, và cũng không thích người con gái đã sống thử".

Ngay khi nghe Tấn Tân nói xong, MC Quyền Linh đã đưa ra ví dụ rằng nếu lấy vợ, biết vợ từng sống thử thì sẽ xử lí sao. Chủ thầu bãi giữ xe không do dự mà đáp rất nhanh gọn rằng có thể chấp nhận nếu đó chỉ là "lỡ lầm" thôi. Còn quan niệm của anh là nếu khi sống thử, người ta "còn" nhưng sau đó không cưới thì là đang hại họ.

Người chơi Phạm Tấn Tân chia sẻ về yêu cầu đối với bạn gái - Ảnh chụp màn hình

Quan điểm của người đàn ông này ngay lập tức khiến Quyền Linh không "ưng bụng" lắm, nên nam MC đã phân tích theo quan điểm cá nhân của mình và chỉ ra điều bất cập trong lối nghĩ của người chơi. Quyền Linh tâm sự: "Đàn ông có tính là không thích người yêu mình sống thử, thích người yêu còn trinh trắng như vậy. Nhưng mà đa số đàn ông, khi gặp phụ nữ đều luôn luôn muốn sống thử trước. Sống thử hay không sống thử, quan trọng là mình đối xử với nhau tốt hay không. Bây giờ ví dụ anh lấy người phụ nữ, 1 thời gian không hợp rồi chia tay. Rồi người ta cũng phải đi tìm người yêu chứ? Nếu họ gặp ai cũng như anh thì phụ nữ người ta khổ à?". Quan điểm của Quyền Linh đã nhận được nhiều tràng vỗ tay từ khán giả tại trường quay.

Phản ứng không đồng tình từ Quyền Linh - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù cách nói chuyện và trình bày quan điểm của "CEO bãi giữ xe" có phần nhẹ nhàng và lịch sự hơn U40 "xây dựng", thêm vào đó sau khi nghe MC phân tích, anh cũng có phần thuận theo nhưng chung quy lại đều muốn người phụ nữ của mình phải còn trinh nguyên khi về làm vợ. Điều này khiến cư dân mạng theo dõi chương trình cảm thấy không đồng tình vì "thời đại nào rồi mà còn đặt chữ trinh lên đầu" trong tình yêu như vậy nữa.