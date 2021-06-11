Vừa qua, trên địa bàn TP. Thủ Đức vừa xảy ra một vụ án cố ý gây thương tích giữa các thanh niên trên bàn nhậu. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan.

Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/6, công an TP Thủ Đức, (TP.HCM) đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ở đường Nguyễn Thị Định và tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Trước đó, tối ngày 8/5, Võ Thị Lan Phương, Lưu Mỹ Trân (cùng 27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng sáu cô gái khác nhậu tại đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Lúc này Lan Phương gọi điện rủ thêm bạn trai là Nguyễn Văn Hải (hay gọi là Cu Đen, 27 tuổi), Nguyễn Văn Quang (hay gọi là Trắng, 25 tuổi), Nguyễn Quốc Thịnh (24 tuổi), Trần Hoàng Phương (26 tuổi), Phạm Anh Tuyên cùng ngụ TP Thủ Đức và Nguyễn Thanh Nhàn (thường gọi là Trung, chưa rõ lai lịch) đến nhậu chung.

Võ Thị Lan Phương (27 tuổi), ngụ TP Thủ Đức: Ảnh: Pháp luật TP.HCM Đến khoảnh 1h20 phút sáng ngày 9/5, Lan Phương và Trân xảy ra mâu thuẫn, Lan Phương dùng ly thuỷ tinh đánh vào trán, đầu Trân dẫn tới bị thương. Trân sau đó lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Văn T. và chồng là Ngô Trần B. kể lại vụ việc. Nguyễn Văn T. lại yêu cầu Phan Văn T. (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tới xem tình hình. Lúc này Phan Văn T. chở vợ là H. cùng tới quán xem thì bị Hải và Quang dùng ly thuỷ tinh đánh vào mặt, đầu Phan Văn T.. Phan Văn T. sau đó bỏ chạy và được bạn là Hoàng Tr. (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chở vào bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Riêng nhóm Hải tiếp tục về lấy hung khí truy tìm Phan Văn T.. Cả nhóm Hải tới Bệnh viện, trong đó Thịnh và Tuyên đứng ở ngoài cổng canh chừng xe và cảnh giới. Quang, Hải và Trung đến phòng cấp cứu và đập bể kính phòng cấp cứu rồi xông vào đánh Trân và Phan Văn T. khiến cả hai bỏ chạy ra ngoài. Các đối tượng khác - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Khi tới trước cổng bệnh viện, Quang và Tuyên dùng mã tấu và cây ba chĩa đuổi theo chém vào đầu Tr .và đùi Phan Văn T. Rất may ca hai trốn được. Nhóm Hải tìm kiếm một lúc không được nên lên xe tẩu thoát, hai nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo Công an TP.HCM, công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đã có mặt tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, điều tra trích xuất camera truy xét các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nhóm đối tượng gây án là Tuyên, Thịnh, Phương, Hải, Quang, Trung, Lan Phương nên truy xét. Một trong những hình ảnh từ camera tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP. HCM Qua truy xét, công an đã bắt được Nguyễn Quốc Thịnh và Phạm Anh Tuyên. Riêng với Lan Phương cùng đồng bọn đã nhanh chân tẩu thoát. Qua xác minh, cơ quan công an được biết hiện các đối tượng trên đã đi khỏi địa phương, hiện ở đâu không rõ. Qua báo Công an TP.HCM, nếu ai phát hiện Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Nhàn và Lan Phương đang ở đâu, xin báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức hoặc Công an địa phương nơi phát hiện. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức yêu cầu các đối tượng trên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-gai-hot-girl-27-tuoi-xich-mich-tren-ban-nhau-ga-trai-keo-be-phai-den-tan-benh-vien-o-thu-duc-dap-kinh-truy-lung-duoi-chem-nguoi-408465.html