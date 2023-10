Riêng nhóm Hải tiếp tục về lấy hung khí truy tìm Phan Văn T.. Cả nhóm Hải tới Bệnh viện, trong đó Thịnh và Tuyên đứng ở ngoài cổng canh chừng xe và cảnh giới. Quang, Hải và Trung đến phòng cấp cứu và đập bể kính phòng cấp cứu rồi xông vào đánh Trân và Phan Văn T. khiến cả hai bỏ chạy ra ngoài.

Các đối tượng khác - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khi tới trước cổng bệnh viện, Quang và Tuyên dùng mã tấu và cây ba chĩa đuổi theo chém vào đầu Tr .và đùi Phan Văn T. Rất may ca hai trốn được. Nhóm Hải tìm kiếm một lúc không được nên lên xe tẩu thoát, hai nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Công an TP.HCM, công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đã có mặt tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, điều tra trích xuất camera truy xét các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nhóm đối tượng gây án là Tuyên, Thịnh, Phương, Hải, Quang, Trung, Lan Phương nên truy xét.

Một trong những hình ảnh từ camera tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP. HCM

Qua truy xét, công an đã bắt được Nguyễn Quốc Thịnh và Phạm Anh Tuyên. Riêng với Lan Phương cùng đồng bọn đã nhanh chân tẩu thoát. Qua xác minh, cơ quan công an được biết hiện các đối tượng trên đã đi khỏi địa phương, hiện ở đâu không rõ.

Qua báo Công an TP.HCM, nếu ai phát hiện Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Nhàn và Lan Phương đang ở đâu, xin báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức hoặc Công an địa phương nơi phát hiện. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức yêu cầu các đối tượng trên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.