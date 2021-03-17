Về vụ nữ sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học, nhà trường đã có cuộc họp và xử lý tất cả 15 em liên quan đến sự việc.

Theo Pháp Luật TP.HCM, ngày 17/3, ông Lê Thanh Xuân, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh cho biết, nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật vào hôm qua (ngày 16/3).

Được biết, trường sẽ áp dụng Thông tư 08/1988 (hướng dẫn việc khen thưởng và kỷ luật học sinh) và tham khảo dự thảo Thông tư 32 về khen thưởng, kỷ luật học sinh để xử lý việc nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh trong lớp học.

Theo đó, hai nữ sinh trực tiếp tham gia đánh bạn bị đình chỉ học 1 tuần. Các em còn bị xếp hạnh kiểm yếu trong học kỳ II và ghi học bạ. Từ đây đến hết năm, nếu các em có tiến bộ so với kết quả học kỳ I, nhà trường sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật để xem xét xếp hạnh kiểm chung cả năm.

Hai nữ sinh đánh nhau dã mang trong lớp - Ảnh: Cắt ra từ clip

Tuy bị đình chỉ học tập, nhưng các em vẫn phải đến trường để giáo viên môn giáo dục công dân và tâm lý giảng dạy về cách ứng xử trong trường học, bạo lực học đường. Các em còn phải tham gia lao động công ích.

Ngoài ra, 13 học sinh khác có liên quan cũng sẽ bị kỷ luật. Cụ thể, 5 em có hành vi cổ vũ, quay video bị cảnh cáo trước toàn trường. 8 em bị khiển trách trước hội đồng kỷ luật của trường vì thờ ơ trước sự việc.

Hiệu trưởng cũng cho biết, vào đầu tuần, nhà trường đã dành ra 2 tiết để nói về sự việc trên và tăng cường giáo dục cách ứng xử trong môi trường học đường cho các em.

Liên quan đến vụ việc, gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video khoảng 6 phút ghi lại cảnh các nữ sinh đánh nhau rất dã man trong lớp học.

Theo đó, các em đang cùng xem điện thoại thì đột nhiên, một em hét lớn: "Mày nói ai?" rồi lao vào túm tóc, đánh vào mặt bạn tới tấp. Nữ sinh bị đánh tuy có phản kháng nhưng rất yếu ớt, em bị bạn đập đầu xuống nền, đá thẳng vào mặt.

Một nữ sinh khác đứng gần đó không ngăn cản, thỉnh thoảng còn ra tay "đánh phụ". Nhiều học sinh khác thì chỉ ngồi nhìn. Sự việc được xác định xảy ra vào ngày 10/3. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Ngay sau sự việc, nhà trường đã làm việc với 2 nữ sinh. Đồng thời, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng như công an cũng đã làm việc với trường về sự việc trên.

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