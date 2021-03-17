Vụ sư thầy cầm nhang đuổi mẹ con nữ phật tử: 3 tháng ‘nghiệp sư giáo dục’, không thay đổi thì ‘tẩn xuất’

Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng đã có cuộc họp với các ban ngành liên quan nhằm đưa ra phương án giải quyết cho vụ việc một sư trụ trì trên địa bàn tỉnh Hải phòng dùng nhang đuổi phật tử ra khỏi chùa.

Theo Tuổi trẻ, ngày 16/3, thượng tọa Thích Tục Khang - phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng - cho biết thường trực Giáo hội Phật giáo TP vừa tổ chức họp cùng các ban ngành liên quan sự việc sư thầy Thích Bản Phúc - trụ trì chùa Hưng Khánh (còn gọi chùa Trung Hành) - cầm nhang đang cháy đuổi phật tử đi lễ chùa đầu tháng. Sư trụ trì cầm nhang đang cháy đuổi phật tử - Ảnh: Tuổi Trẻ Thượng tọa Thích Tục Khang cho hay, đã thống nhất phương án sẽ đưa sư Phúc về cho thầy nghiệp sư giáo dục trong 3 tháng. Nếu sau 3 tháng thầy Phúc vẫn không thay đổi tính nết thì sẽ "tẩn xuất", cho hồi tục.

Bên cạnh đó, vị Thượng tọa này cũng cho biết, chiều nay, ngày 17/3, Ban trị sự, Ban pháp chế của Giáo hội cùng các ban, ngành liên quan tại TP Hải Phòng sẽ làm việc tại chùa Trung Hành để thông báo về phương án trên, nếu thầy Phúc không có mặt hoặc không chấp hành cũng sẽ lập biên bản và thống nhất đuổi thầy Phúc khỏi tăng đoàn. Được biết, Thánh hội đã nắm được thông tin phản ánh của phật tử về việc đại đức Thích Bản Phúc nhiều lần có hành vi thiếu chuẩn mực về cách cư xử, phát ngôn đối với người tu hành, gây bức xúc cho khách thập phương và dân địa phương.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 13/3 (1/2 âm lịch), phật tử tên Y. (trú phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) đưa con nhỏ tới chùa Trung Hành để lễ Phật. Sau khi vái vọng bên ngoài xong (vì đi cùng con nhỏ nên chị không vào thắp hương), thấy cảnh khuôn viên chùa đẹp nên chị Y. định chụp ảnh lưu niệm cho con gái. Chị Y. bị dập nhang vào tay - Ảnh: Tuổi trẻ Nào ngờ, sư trụ trì chùa - đại đức Thích Bản Phúc - liền quát mắng xua đuổi, đồng thời còn dùng nhang đang cháy đập vào tay chị Y.. Chị Y. rất bức xúc nên đã đăng tải câu chuyện lên Facebook ngay sau đó. Theo đại đức Thích Bản Phúc, mẹ con chị Y. mặc áo dài đến chụp ảnh tại chùa không đúng với trang phục của người đi lễ Phật mà chỉ đến để chụp ảnh. Do nhà chùa không đồng ý với khách thập phương đến chụp ảnh vào ngày mùng 1 và hôm Rằm nên nhà sư đã mời mẹ con chị Y. ra khỏi chùa, có vô ý vẩy nhang vào tay chị Y..

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