Ninh Thuận: Ca dương tính đầu tiên trong đợt dịch thứ 4 về từ TP.HCM

Sau khi xét nghiệm tại TP.HCM cho kết quả âm tính, bệnh nhân V.U.H. đi xe máy về Ninh Thuận và thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 3/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 4/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính lần 2 với SARS-CoV-2 ở thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Đó là 1 trong 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 cùng ngụ tại thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải từ phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM trở về. Ngày 1/7, trường hợp này đến Bệnh viện Xuyên Á (TP.HCM) xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả vào lúc 16h cùng ngày cho kết quả âm tính. Vào lúc 3h ngày 2/7, trường hợp này đi xe máy từ địa chỉ trên về Ninh Thuận. Trên đường đi không tiếp xúc với ai, chỉ ghé vào đổ xăng tại 1 cây xăng thuộc tỉnh Đồng Nai nhưng không nhớ tên.

Vào lúc 11h, trường hợp này đến Trạm Y tế xã Hộ Hải khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà ở thôn Gò Gũ không ra khỏi nhà cho đến nay. Trong quá trình ở nhà, trường hợp trên có tiếp xúc những người trong gia đình.

Ngày 3/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận phối hợp lấy mẫu xét nghiệm gộp 3 mẫu thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp đó, 22h cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận lấy mẫu xét nghiệm đơn đối với trường hợp có tên V.U.H. thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Ninh Thuận trong đợt dịch thứ 4 này.

Điểm kiểm soát y tế - Ảnh: Người Lao Động

Nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã tiến hành điều tra lịch trình di chuyển, truy vết F1, F2 tiếp túc với trường hợp trên. Đến nay đã truy vết được 17 trường hợp F1 đã đưa vào khu cách ly tập trung.

Chính quyền xã Hộ Hải cũng đã thành lập các chốt kiểm soát hạn chế đi lại và tổ chức khử trùng trong và ngoài khu vực 13 hộ gia đình xung quanh gia đình có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên.

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