Bé gái 14 tuổi bị đưa lên xe ô tô ép đi phục vụ tại cơ sở massage

Lên mạng tìm việc, một cô bé 14 tuổi ở Trà Vinh đã bị các đối tượng dụ dỗ đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke, rồi bị khống chế, đánh đập, ép đi phục vụ tại cơ sở massage. Thời gian qua, Công an Bình Dương và "hiệp sĩ" đã giải cứu nhiều thiếu nữ bị ép làm tại quán cà phê chòi

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Ngày 18/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin đã tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Nhân (21 tuổi, quê tỉnh An Giang), Đỗ Thị Mai Quỳnh (17 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) và Trần Thị Thảo Quyên (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”. Theo điều tra ban đầu, bé gái tên T (14 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) lên mạng xã hội (facebook) để tìm việc làm và được người phụ nữ tự xưng tên Nhi tư vấn đi làm ở quán karaoke, công việc chỉ là rót bia và ngồi với khách sẽ được tiền “bo” nên T nhận lời.

Ngày 3/9, đối tượng Nguyễn Hữu Nhân đi cùng một người tên Khang và tài xế (chưa rõ lai lịch) đi xe ô tô 7 chỗ đến huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để đón T về Bình Dương. Sau khi đón T lên xe ô tô và di chuyển được một đoạn đường thì đối tượng Khang lấy hung khí đe doạ bắt T phải tắt định vị điện thoại, rồi đưa nạn nhân đến một căn nhà thuộc khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, Công an Bình Dương và "hiệp sĩ" đã giải cứu nhiều thiếu nữ bị ép làm tại quán cà phê chòi (Ảnh: báo Tiền phong) Tại đây, các đối tượng đến yêu cầu T đứng dậy để Quỳnh chụp hình và quay video gửi cho các quán karaoke nhờ người làm CMND giả cho T. Do không có quán karaoke nào nhận nên Nhân nói T đi làm massage, nhưng T không đồng ý và đòi về. Lúc này, các đối tượng ép cháu T viết giấy nợ số tiền 35 triệu đồng. Nguồn tin từ báo Em đẹp cũng cho hay, khi phát hiện điện thoại của T đang bật định vị, các đối tượng đã dùng mã tấu chém hỏng điện thoại và dùng tay đánh vào mặt cháu T nhiều lần Sau khi đã trấn an được T, nghĩ mọi chuyện ổn nên nhóm đối tượng tổ chức ăn nhậu. Khi các đối tượng nhậu xong ngủ say, T đã bỏ trốn và nhờ người dân đưa đến công an trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An khẩn trương cử lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh. Sau khi đã có đủ chứng cứ, công an tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng liên quan. Hiện công an đang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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