Xót xa hình ảnh người cha tiều tụy suốt 2 tháng trời ròng rã tìm kiếm con gái, ốm liệt giường vẫn gượng dậy tìm con

Xã hội 18/09/2022 20:02

Dù ốm liệt giường nhưng ông L.V.T. vẫn cố gượng dậy để tìm kiếm con gái, không ngừng hi vọng con sẽ quay trở về...

Liên quan đến vụ việc cô gái 23 tuổi L.H.N. mất tích 2 tháng ở Hà Nội, thông tin từ Zing cho biết, cha của L.H.N. là ông L.V.T (47 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) sức khỏe ngày càng yếu sau hơn 2 tháng ròng rã tìm con. Đã có thời điểm vì mất sức quá nhiều mà ông ốm nằm liệt giường. Nhưng chỉ vài hôm sức khỏe đỡ hơn ông lại gượng dậy tiếp tục tìm con. 

Xót xa hình ảnh người cha tiều tụy suốt 2 tháng trời ròng rã tìm kiếm con gái, ốm liệt giường vẫn gượng dậy tìm con - Ảnh 1
Ông L.V.T từng ốm liệt giường nhưng cứ khỏe một chút lại gượng dậy tìm con. (Ảnh: Zing News)

 

Xót xa hình ảnh người cha tiều tụy suốt 2 tháng trời ròng rã tìm kiếm con gái, ốm liệt giường vẫn gượng dậy tìm con - Ảnh 2
Hết dưới nước lại lên bờ, người cha không ngưng hy vọng sẽ tìm được con gái. Ảnh: Zing News

Được biết, gia đình hiện đã làm lễ 49 ngày và lập ban thờ H.N. Bởi sau thời gian dài cô gái mất tích, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Nhìn tấm ảnh của con gái trên ban thờ, cha của H.N không giấu nổi những giọt nước mắt: "Tôi không thể khóc nữa rồi. Cứ nhìn ảnh con là lòng tôi đau xót, không biết con đang ở đâu. Gia đình cũng xác định phần nào tâm lý con gái đã lành ít dữ nhiều", ông L.V.T chia sẻ với Zing. 

Những ngày qua, gia đình L.H.N. đã tạm dừng việc tìm kiếm ở dưới nước và chuyển sang tìm trên cạn. 

Ông L.V.T cũng cho hay song song với việc tìm kiếm gia đình cũng sẽ tiến hành thờ cúng con gái để nếu cô thực sự gặp nạn cũng sẽ được an ủi phần nào. Ông T. cũng khẳng định dù chỉ còn 1% hy vọng gia đình vẫn sẽ tìm tục tìm kiếm con gái kể cả việc này có thể kéo dài đến hết năm nay. 

Ngoài gia đình H.N cũng có rất nhiều người dân địa phương và các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm cô gái. Hiện gia đình và người dân Chương Mỹ đã chia thành 5-6 đội, mỗi đội có khoảng 8-10 người cùng tìm kiếm tại các khu vực có liên quan. Bên cạnh đó còn có thêm một đội thiện nguyện từ TP.HCM giúp gia đình dò tìm trên cạn bằng robot.

"Có những đội xuống giúp đỡ nhưng họ cứ âm thầm tìm giúp gia đình thôi, bởi họ thấy chúng tôi vất vả quá, ngại làm phiền gia đình. Có những đêm cả gia đình lẫn bà con tìm đến 2h-3h sáng nhưng vẫn không có kết quả", người cha ngậm ngùi chia sẻ với Zing. 

Xót xa hình ảnh người cha tiều tụy suốt 2 tháng trời ròng rã tìm kiếm con gái, ốm liệt giường vẫn gượng dậy tìm con - Ảnh 3
Lực lượng chức năng cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm tại địa điểm nhà bạn trai cũ H.N. Ảnh: Ngọc Huyền/Hội Khẩu Nghiệp

Vào ngày 15/9 vừa qua, lực lượng chức năng đã huy động cả chó nghiệp vụ tìm kiếm cô gái trẻ. Khu vực tìm kiếm cũng được mở rộng sang địa bàn nhà bạn trai cũ của H.N, nhất là các khu vực như: ao làng, sông hồ và khu vực núi ở thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương).

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, H.N. được gia đình trình báo mất tích từ ngày 14/7, khi đi mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe Vision màu đen, biển số 29X1 - 52817. Kể từ đó đến nay, gia đình không có thêm thông tin gì về cô gái trẻ.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng tìm được chiếc xe máy của H.N.. Tuy nhiên người cuối cùng đi lại là anh Tống Nguyên T. (SN 1997), bạn trai cũ của cô gái. Chiếc xe bị vứt ở bãi xe Tú Mỡ, gần phòng trọ của T.

Sau quá trình tìm kiếm, lần lượt dép và túi xách có giấy tờ tùy thân của H.N. được tìm thấy ở khu vực cầu Cù Sơn, trôi xuống cầu Tân Phú ( huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

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Hơn 2 tháng trôi qua, tung tích của L.H.N. vẫn điều bí ẩn. Ảnh: FB L.Q.N

Theo chia sẻ của Quỳnh Như - chị gái của H.N, thì T. và em gái trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Giữa cả hai xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm nên T. nhiều lần theo dõi, dọa giết H.N.. Đỉnh điểm là T. đã chặn đường, hành hung H.N. và bị công an khu vực bắt viết giấy cam đoan không tiếp tục theo dõi, dọa dẫm, làm hại người khác. Tuy nhiên, T. liên tục sử dụng số điện thoại của bạn bè nhắn tin làm phiền H.N..

Quỳnh Như cho biết, quá trình tìm kiếm em gái bị cản trở bởi những nhóm thanh niên xăm trổ, mà phía gia đình nhận định là từ phía nhà T. thuê. Rất nhiều câu chuyện xung quanh vụ mất tích bí ẩn này được người thân chia sẻ. Đặc biệt là những uẩn khúc liên quan đến mối quan hệ giữa H.N. và bạn trai cũ, người được cho đã tự tử sau khi cô gái mất tích.

Hiện tại quá trình tìm kiếm cô gái trẻ vẫn đang được gia đình, cơ quan chức năng và nhiều người hỗ trợ ráo riết thực hiện. 

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