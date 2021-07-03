Bắt quả tang chồng 'tay trong tay' với bồ nhí, vợ nổi cơn 'tam bành' cùng hội chị em xé quần áo, đập không trượt phát nào

Mới đây trên MXH xuất hiện 1 đoạn clip đánh ghen rất gay gắt. Người vợ nổi cơn "tam bành", lao vào túm tóc, xé quần áo tiểu tam. Phản ứng của người chồng khiến CĐM tranh cãi.

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chính thất rủ "hội chị em" đi đánh ghen vì phát hiện chồng mình cặp kè với gái trẻ. Theo clip ghi lại, người vợ và những người bạn đã cùng nhau theo dõi và bắt quả tang chồng đi với "tiểu tam" giữa ban ngày ban mặt nên lao vào đánh hội đồng cả hai. Người vợ cùng bạn đẩy "trà xanh" xuống đường, dùng tay, chân đánh tới tấp vào mặt, vào người còn miệng thì không ngừng chửi bới.

Hội bạn cùng chị vợ đá liên tục vào người cặp đôi - Ảnh cắt từ clip Tuy nhiên, khi thấy vợ đánh cô bồ, người chồng đã ngay lập tức vừa ôm chặt người tình để bảo vệ vừa khóc thét van xin vợ tha cho. Thế nhưng điều này chính là "giọt nước tràn ly" khiến cho chính thất càng bực tức và lao vào "dạy dỗ" cho cả 2 một bài học. "Tiểu tam" không chỉ hứng chịu nhiều cái tát, đấm đá điên cuồng của người vợ mà còn bị xé toạc quần áo giữa chốn đông người.

Người chồng bảo vệ bồ nhí hết mực - Ảnh cắt từ clip Có thêm sự giúp sức của 3 người bạn nên cô vợ đã nhanh chóng trấn áp tình địch ngã lăn quay và tiếp tục tung "liên hoàn cước" vào người "trà xanh". Không những thế còn tiện tay giật luôn dây chuyền của cô bồ. Trước khi rời đi, người vợ còn dùng giày tát vào mặt chồng tới tấp rồi quay lưng "vẻ vang" cùng "hội chị em", bỏ mặc "đôi chim ri" nằm ôm nhau dưới đất trong bộ dạng thê thảm và ê chề. Hội chị em phụ người vợ một tay - Ảnh cắt từ clip Đoạn clip đăng tải lên MXH đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao và nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Sự việc này được cho là xảy ra tại Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự hả hê trước màn "dạy dỗ" đỉnh cao của cô vợ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chính thất không nên bạo lực như vậy mà hãy cư xử văn minh, xử lý chồng mình trước khi trách móc người đàn bà khác. Chưa rõ thực hư và thông tin chính xác về clip này ra sao, thế nhưng nội dung clip vẫn khiến nhiều cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Đánh ghen 'máu lửa' nhất mạng xã hội: Vợ 'trấn' tình nhân của chồng xuống đường, dùng giày cao gót 'quật' tơi tả Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng. Theo đó, chị vợ không ngừng dùng giày cao gót đánh vào người "tiểu tam" mặc cho cô này vang xin tha thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-chong-tay-trong-tay-voi-bo-nhi-vo-noi-con-tam-banh-cung-hoi-chi-em-xe-quan-ao-dap-khong-truot-phat-nao-410911.html