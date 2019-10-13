Bắt quả tang chồng ngoại tình, tưởng rằng sẽ cho nhân tình của chồng một bài học, ai ngờ cô vợ lại bị bồ nhí đánh đến chảy máu đầu, phải cầu cứu người xung quanh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đánh ghen giữa đường khiến nhiều người xôn xao. Bắt quả tang chồng ngoại tình, tưởng rằng sẽ cho nhân tình của chồng một bài học, ai ngờ cô vợ lại bị bồ nhí đánh đến chảy máu đầu, phải cầu cứu người xung quanh.

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ liên tục ôm đầu gào khóc kêu cứu, nhờ những người xung quanh cứu mình vì bị nhân tình của chồng đánh đến chảy máu.

''Ối các chị ơi, các chị cứu em với''. Trong khi đó, cô gái được cho là bồ nhí vừa xô đổ xe máy chị vợ, vừa giằng co kéo tay chị vợ rồi chửi bới và dọa: ''Mày cút ngay. Đây là nhà tao, ai bảo mày đến đây?''.



Cô vợ (mặc áo chống nắng) xô xát với bồ nhí của chồng dẫn đến chảy máu - Ảnh cắt từ clip



Anh chồng chỉ ngồi im trên xe máy, không hề bênh vực vợ hay can ngăn nhân tình - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, anh chồng ngồi trên xe máy chứng kiến mọi chuyện nhưng không hề can ngăn hay lên tiếng, mặc vợ mình bất lực gào khóc gọi ''chồng ơi''.

Sự việc chỉ kết thúc khi một số người chứng kiến vào can ngăn, khuyên cô bồ vào nhà và đóng cổng lại.

Một người đi đường đã quay lại vụ việc và đăng clip lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Sao chị dại thế, chị đi đánh ghen lại đi một mình, để bị bồ đánh cho.

Áo chống nắng là vợ anh kia nhé, chồng đi cặp bồ, vợ theo dõi đến tận nơi, nhưng do thân cô thế cô bị bồ đánh vỡ đầu. Chồng thì cứ ngồi trên xe, chị vợ phải cầu cứu mọi người không thì có khi đi viện".

Hầu hết cư dân mạng đều chỉ trích sự quá đáng của cô bồ, trách anh chồng bội bạc và đồng cảm, xót xa thay cho người vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-chong-ngoai-tinh-vo-bi-bo-nhi-danh-chay-mau-dau-phai-keu-cuu-340893.html