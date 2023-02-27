Bất ngờ nguyên nhân khiến nam công nhân ở Long An bị đứt lìa cả 2 cẳng tay

Vào ngày 26/2, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, vừa cấp cứu một người đàn ông bị đứt lìa 2 bàn tay.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 26/2, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời nối 2 bàn tay cho bệnh nhân N.V.H (44 tuổi, ngụ Long An) vì bị tai nạn trong lúc làm việc. Cụ thể, ông NVH (43 tuổi, ở Long An) nhập viện trong tình trạng đứt lìa hai cẳng tay, sốc mất máu. Ông H cho biết trong lúc loay hoay sửa máy cắt sắt thì bất ngờ đồng nghiệp khởi động máy khiến hai cẳng tay của ông H bị cắt lìa. Ông H. nhanh chóng được truyền máu, thở ô xy, lập hai đường truyền thuốc và truyền máu, đặt sonde tiểu để theo dõi nước tiểu, uống kháng sinh chống nhiễm trùng.

Tiếp theo, ông H được BS Văn Tiến Chương (khoa Vi phẫu tạo hình), BS Nguyễn Hữu Thế Phong (gây mê và hồi sức) cùng hai BS Huỳnh Quang Tuyến và Võ Anh Trí phẫu thuật cấp cứu. Các BS phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay; khâu nối gân cơ gấp các ngón tay, gấp cổ tay; khâu nối gân cơ duỗi các ngón tay, duỗi cổ tay; khâu nối vi phẫu bó mạch thần kinh quay, bó mạch thần kinh trụ, thần kinh giữa và khâu bốn tĩnh mạch.

Hai tay ông H sau khi được khâu nối - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau gần 5 giờ khẩn trương cứu chữa cho bệnh nhân trong phòng mổ, ê kíp phẫu thuật đã nối thành công cả 2 cẳng tay bị đứt lìa. Một ngày sau ca phẫu thuật, qua thăm khám, phần chi đứt lìa được nối lại vào cơ thể đã tưới máu tốt, các ngón tay hồng, ấm, cử động được. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi hồi sức hậu phẫu, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Đây là trường hợp hy hữu do sơ suất đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến bệnh nhân đứt lìa cả 2 cẳng tay. Nhờ nỗ lực khẩn cấp hồi sức chống sốc (sốc mất máu, sốc do đau) và kịp thời thực hiện vi phẫu để khâu nối 2 cẳng tay, các bác sĩ đã giúp người bệnh có cơ hội giữ lại đôi tay của mình. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được hồi sức, truyền dịch, kháng sinh, theo dõi vấn đề sống của bàn tay, ngón tay, vấn đề nhiễm trùng, hoại tử cơ - Ảnh minh họa: Internet Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, bàn tay và ngón tay hồng ấm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết còn quá sớm để nhận định sự thành công của ca mổ. Trước mắt, bệnh nhân sẽ tiếp tục được hồi sức, truyền dịch, kháng sinh, theo dõi vấn đề sống của bàn tay, ngón tay, vấn đề nhiễm trùng, hoại tử cơ…

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