Liên quan đến vụ cháy ki ốt bán hoa của cặp vợ chồng ở TP.Thủ Đức, đến chiều tối 1/6, Công an TP.Thủ Đức đã tạm giữ 1 nghi can để điều tra làm rõ hành vi khóa cửa, tẩm xăng phóng hỏa.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 1h rạng sáng 1/6, người dân phát hiện căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bốc cháy. Ngay sau đó nhiều người đã đến cùng nhau dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.Thủ Đức đã điều xe chuyên dụng tới dập tắt đám cháy thì phát hiện hai vợ chồng trong căn nhà bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu. Ngay lập tức, Công an phường Long Thạnh Mỹ và Công an TP.Thủ Đức có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra vụ việc.

Người dân cho biết, nạn nhân là hai vợ chồng anh P.L.(SN 1989) và chị N.T.B.L. (SN 1994), cùng trú tại số 84, Nguyễn Văn Thạnh). Hai vợ chồng này thuê căn nhà trên để bán hoa.

Đồ đạc trong căn nhà bị cháy rụi - Ảnh: Zing News

Thời điểm cháy, người dân ngửi thấy trước căn nhà có mùi xăng bốc lên nồng nặc. Qua khám nghiệm hiện trường công an thu giữ 1 can nhựa vẫn còn mùi xăng, trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hiện trường rồi bất ngờ khoá cửa ngoài căn nhà, sau đó người này tưới xăng đốt căn nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ cháy làm nhiều vật dụng trong gia đình bị hư hỏng, gồm 1 xe máy, 1 tủ quần áo và nhiều đồ đạc khác.

Chiếc xe máy bị cháy được cơ quan công an đưa về trụ sở - Ảnh: Công an TP.HCM

Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ hỏa hoạn là do có người phóng hỏa đốt, vụ việc xảy ra rất nghiêm trọng. Lập tức lãnh đạo Công TP.Thủ Đức đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường và lực lượng nghiệp vụ của Công an TPHCM hỗ trợ điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến chiều tối cùng ngày cơ quan chức năng đã tạm giữ được 1 nghi can, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phóng hỏa. Hiện 2 vợ chồng nạn nhân đang bị bỏng rất nặng, được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị.

