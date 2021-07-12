Bắt ghen hy hữu: Đang chở khách, 'anh Grab' Hà Nội tá hỏa phát hiện vợ tòm tem cùng trai lạ, nói câu mặn đắng khiến vợ ‘nín thinh’

Xã hội 12/07/2021 08:46

Trong cuộc sống có những lúc vợ chồng sẽ xảy ra những xích mích tuy nhiên trường hợp bắt ghen dưới đây thật hy hữu khi người chồng trong lúc chạy xe ôm công nghệ phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ, hành động sau đó đáng chú ý.

Những trường hợp bắt gặp nửa kia trong cuộc sống tòm tem với người khác không phải là hiếm. Trường hợp anh xe ôm công nghệ bắt ghen dưới đây quả thật đáng thương khi đang mưu sinh kiếm cơm lại phải chứng kiến cảnh tượng đắng lòng.

Cụ thể, trong lúc đang chạy xe ôm trong nghệ thì người chồng phát hiện nửa kia của mình vào nhà nghỉ cùng trai lạ. Trong lúc không kìm nén được cơn giận anh ta đã lao vào tát "cháy má" chị này và cảnh cáo: "Tao canh mày từ năm ngoái đến giờ... mày vào nhà nghỉ 25 phút. Nó là thằng nào, nó ở đâu? Tao đã bắt được mày 1 lần nhắn tin với nó rồi, mày đừng có điêu. Mày thề non thề biển: 'Em không có gì". Thằng đấy là thằng nào, nó làm gì, ở đâu?" .

Ngoài ra nam tài xế công nghệ này còn bộc bạch rằng đã nghi vợ ngoại tình từ lâu nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Bây giờ lại phải chứng kiến cảnh này thì thật là bức xúc.

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Sau khi tát cô vợ và nói một số điều đáng suy ngẫm - Ảnh: Chụp từ clip
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Bắt ghen hy hữu: Đang chở khách, 'anh Grab' Hà Nội tá hỏa phát hiện vợ tòm tem cùng trai lạ, nói câu mặn đắng khiến vợ ‘nín thinh’ - Ảnh 3

Anh chồng vòng lại phía nhà nghỉ tìm 'gì đó' - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn trên cô vợ cũng im lặng và không nói gì. Nhân vật lạ mặt kia cũng rời đi nhanh chóng để tránh “tay bai vạ gió”.

Được biết, vụ việc xảy ra trước cửa nhà nghỉ trên đường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội). Hiện đoạn clip trên vẫn gây xôn xao dư luận và nhận nhiều ý kiến thương cảm cho người chồng chạy xe ôm công nghệ.

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Sau khi ăn thêm cái tát trời giáng từ chồng khi quyết "lăn lê bu bám" trên nắp capo lúc đi bắt ghen, thông tin về gia đình hai nhân vật chính và "người kia" đang được dư luận quan tâm.

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