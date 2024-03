Người đàn ông được người nhà phát hiện đã tử vong, thi thể trong giai đoạn phân hủy.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang phối hợp cùng Công an thành phố điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, vào khoảng 13h30, ngày 18/3, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo của gia đình anh Nguyễn Văn S. (SN 1990, trú tại số nhà 38, ngõ 40, đường Mỹ Độ, tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang) về việc phát hiện anh S. tử vong tại nhà, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp - Công an thành phố phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm xác định không có dấu vết tổn thương bên ngoài. Ông Ngô Huy Quyền, Chủ tịch UBND phường Mỹ Độ cho biết, anh S. là người nghiện ma túy, mới hết án tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bố mẹ đẻ anh S. đã ly hôn, hiện anh sống một mình tại số nhà 38, ngõ 40, đường Mỹ Độ, tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang. "Sau khi ra tù anh S. vẫn chưa bỏ được ma tuý. Ở địa phương người này không có thù oán với ai", ông Quyền thông tin.

Trước đó, vào tháng 2/2024, trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng xảy ra vụ việc người tử vong không rõ nguyên nhân. Cụ thể, theo Người Lao Động, sáng 29/2, người dân phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bãi tập kết rác đoạn ngã ba đường Phan Tôn - Lã Xuân Oai nên báo lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa và tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin xung quanh để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo lãnh đạo phường Mỹ An, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, quốc tịch.

Nghẹn ngào hình ảnh bé trai 3 tuổi gục đầu trước bậc thềm vì nhớ mẹ đang đi xuất khẩu lao động: Cải thiện kinh tế hay 'đánh mất' tuổi thơ con trẻ? Mới đây, cộng đồng người Việt đi lao động ở nước ngoài lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé trai 3 tuổi ngồi bần thần trước bậc thềm nhà lúc sáng sớm. Lý do cậu bé ngồi bó gối trong căn nhà vắng tanh, tĩnh lặng khiến nhiều người thổn thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-thi-the-nam-gioi-trong-nha-rieng-dang-trong-qua-trinh-phan-huy-659244.html