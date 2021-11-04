Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để giữ trật tự tại khu vực trước cổng vào Tịnh Thất Bồng Lai,
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Sự kiện bà Phương Hằng đến thăm Tịnh Thất Bồng Lai và "Thầy ông nội" với cương vị mạnh thường quân đóng góp nuôi các chú tiểu gây "sốt" cộng đồng mạng. Nhiều Youtuber và người dân hiếu kỳ đến bu đông như kiến chờ xem sự xuất hiện của bà Phương Hằng đã khiến lực lượng chức năng phải có mặt để giữ trật tự trước giờ G.