Bà Phương Hằng thăm Tịnh Thất Bồng Lai gây 'náo loạn': Người ra vào tấp nập, công an vào cuộc

Xã hội 04/11/2021 14:26

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để giữ trật tự tại khu vực trước cổng vào Tịnh Thất Bồng Lai,

Sự kiện bà Phương Hằng đến thăm Tịnh Thất Bồng Lai và "Thầy ông nội" với cương vị mạnh thường quân đóng góp nuôi các chú tiểu gây "sốt" cộng đồng mạng. Nhiều Youtuber và người dân hiếu kỳ đến bu đông như kiến chờ xem sự xuất hiện của bà Phương Hằng đã khiến lực lượng chức năng phải có mặt để giữ trật tự trước giờ G.

Bà Phương Hằng thăm Tịnh Thất Bồng Lai gây 'náo loạn': Người ra vào tấp nập, công an vào cuộc - Ảnh 1
Công An có mặt để giữ trật tự trước sự hiếu kỳ của người dân - Ảnh: Kênh14

 

Tịnh Thất Bồng Lai phản pháo cực gắt, tuyên bố nhờ cơ quan chức năng can thiệp 'chuyến thăm' của bà Phương Hằng, động thái của nữ đại gia ra sao?

Tịnh Thất Bồng Lai phản pháo cực gắt, tuyên bố nhờ cơ quan chức năng can thiệp 'chuyến thăm' của bà Phương Hằng, động thái của nữ đại gia ra sao?

Phản ứng của bà Phương Hằng ra sao khi phía Tịnh Thất Bồng Lai hăm dọa sẽ báo công an về chuyện ghé thăm?

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Từ khóa:   Phương Hằng Tịnh Thất Bồng Lai bà Phương Hằng đến Tịnh thất Bồng Lai

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