Bà Phương Hằng lên tiếng bênh vực gymer từng được 'tặng sách đạo đức lớp 1', thái độ của anh sau đó mới là điều gây sốc

Xã hội 12/05/2021 06:15

Trong buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng từng lên tiếng bênh vực nam gymer Duy Nguyễn trong lùm xùm giữa anh và các nghệ sĩ Việt trong thời gian diễn ra đám tang cổ nghệ sĩ Chí Tài. Mới đây, nam gymer đã lên tiếng tỏ rõ quan điểm của mình.

Tiếp nối những lùm xùm của vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi”, ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục lên livestream thách thức, miệt thị “phe đối thú” bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Đáng chú ý, trong lần này, bà có nhắc đến một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó là nam gymer Duy Nguyễn, người đã từng có những lời lẽ khiếm nhã với cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ khi ông qua đời. 

Được biết, vào thời điểm ấy, đã có rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và cả fan hâm mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài đã đến tìm nam gymer này “nói chuyện phải trái”. Thậm chí, anh còn được tặng "sách đạo đức lớp 1" để học lại cách cư xử.

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Gymer Duy Nguyễn từng bị chỉ trích khi có những phát biểu về cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet 

Cũng chính vì lẽ ấy, bà Hằng cho rằng các nghệ sĩ đã hùa nhau bắt nạt nam gymer. Đồng thời đưa ra lời thách thức các nghệ sĩ hãy đến Đại Nam kiếm mình như cách mà họ làm với nam gymer trước đó.

“Tao nghe nói tụi bây ăn hiếp cái em Duy Nguyễn nào ấy, tụi bây kéo qua làm dữ con người ta. Có ngon thì kéo lên Đại Nam nè ... tao công khai kêu đó…” - bà Hằng nói trong livestream.

Đoạn nói chia sẻ của bà Hằng sau đó được người quen của nam gymer ghi lại và gửi trực tiếp cho anh qua trang cá nhân.

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Bà Hằng chia sẻ trong lvestream - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, trong một buổi livestream của mình, Duy Nguyễn được cư dân mạng đặt câu hỏi có dám theo phe bà Hằng không vì “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”.

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Nam gymer cho biết sẽ trả thù bằng cách hay nhất - Ảnh: FBNV 

Trả lời cho câu hỏi trên, nam gymer chia sẻ:"Quân tử thì không cần trả thù. Anh sẽ trả thù bằng cách hay nhất, văn minh nhất, đẹp nhất mà khiến cha mẹ anh vui nhất, fan anh sướng nhất là anh thành công. Anh sẽ đóng góp nhiều hơn nữa".

Tuy không giải đáp được thắc mắc của người hâm mộ nhưng cách trả lời của nam gymer được đánh giá là khéo léo, không ngoan trước tình hình thị phi trước mắt.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Võ Hoàng Yên Dũng lò vôi

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