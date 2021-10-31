Bà Phương Hằng đưa ra lời phán 'đau tim' mới về ông Lê Tùng Vân giữa lùm xùm chao đảo Tịnh thất Bồng Lai

Nghe lời phán mới của bà Nguyễn Phương Hằng, dân mạng thêm hồi hộp.

Khi bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo" tên trong các livestream của mình thì chủ đề về Tịnh thất Bồng Lai luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, bà Hằng lại khiến dân mạng xôn xao khi cho hay muốn đích thân đến Long An một lần để được gặp ông Lê Tùng Vân. "Có khi tôi đi tìm đến chỗ đó một lần xem sao, quý vị thấy tôi có nên đi không? Tôi muốn đi để gặp tận mặt ông Lê Tùng Vân xem đó là nhân vật như thế nào.

Có người nói cô đừng đi, có khi cô bị sai lầm, thật là thú vị. Trong cuộc sống đôi khi có nhiều chuyện khó hiểu quá nhỉ mọi người? Muốn đến để xem họ đã làm gì mà có thể thao túng suốt thời gian dài, không bị đổ bể mà cũng không ai phơi bày sự thật ra", bà chủ kim cương nói. Ngay khi lời chia sẻ lên sóng, dân mạng đã mong mỏi cái kết "không phải dạng vừa" nếu cả hai vô tình chạm mặt và chắc chắn sẽ gây bão mạng trong thời gian tới.

Trước đó, xoay quanh những vụ "lùm xùm" của "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ"), bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục có những thông tin mới trong buổi phát sóng trực tiếp gần nhất vào chiều ngày 27/10. Bà Hằng 'réo' tên ai là 'đại hạn' chiếu xuống người đó Theo nữ CEO Đại Nam, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi từ người đứng đầu "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" - ông Lê Tùng Vân về việc chấp nhận xét nghiệm ADN để xác minh mối quan hệ với nhiều người tại Thiền am. "Tôi đã kêu gọi ông ấy (ông Lê Tùng Vân) mà không thấy trả lời. Không những nghe mà còn nghe rất rõ. Theo quý vị, khi ông ấy không trả lời thì chúng ta phải làm sao để ông phải ra mặt." "Câu chuyện này cứ mãi tồn tại không hồi kết. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn đang chờ đợi, nghe ngóng từ bên đó. Dù là tốt hay xấu thì tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng mong chờ hồi kết." - Bà Phương Hằng bày tỏ sự mong chờ một lời phản hồi chính thức từ người đứng đầu "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ". Dân mạng vẫn 'hóng' mòn mắt vụ lùm xùm giữa bà Hằng và Tịnh thất Bồng Lai Hiện tại, vụ lùm xùm này vẫn gây chú ý từ dân mạng và nhận về vô số ý kiến trái chiều. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-dua-ra-loi-phan-dau-tim-moi-ve-ong-le-tung-van-giua-lum-xum-chao-dao-tinh-that-bong-lai-433805.html