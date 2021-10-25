Lộ ảnh 'hiếm' của bà Phương Hằng giữa bão drama 'căng đứt chỉ' với giới showbiz

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bà chủ Đại Nam trước giờ lên sóng. Cụ thể, chị đại kim cương có cả một e-kip hùng hậu, hỗ trợ việc làm tóc và trang điểm nha quý vị.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... Tuy nhiên cũng phải công nhận nhan sắc của bà Phương Hằng "không phải dạng vừa".

Đây là một trong những lần hiếm hoi vợ ông Dũng lộ hình ảnh chuẩn bị chỉn chu ngoại hình trước livestream. Ở lần lên sóng này, nhan sắc trẻ trung của vị đại gia này cũng gây chú ý lớn.

Ê kíp bà chủ kim cương vô cùng hoành tráng

Được biết cô con dâu cũng là cánh tay đắc lực trong lúc bà Hằng livestream với nhiều hành động vô cùng đáng yêu. Cụ thể, cô con dâu "cưng" hay hỗ trợ bà Hằng là vợ của Tin - con trai thứ hai của bà Hằng. Thời gian này, người đẹp hay xuất hiện ở những buổi giao lưu, lúc thì lại hát karaoke cùng mẹ chồng. Phương Thảo được bà Hằng gọi là "con" cực ngọt. Thậm chí, bà chủ Đại Nam còn ưu ái gọi cô là người tình bí mật của mình.

Cô con dâu hay xuất hiện trên live của bà Hằng

Theo nhiều nguồn tin, bà Nguyễn Phương Hằng có 4 người con trong đó 3 người con riêng và 1 người con chung (tên Huỳnh Hằng Hữu) với ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ Khu du lịch Đại Nam. Thông tin còn lại về tên, tuổi các con riêng bà Hằng gần như giữ kín, ngoài sự việc bà tố con nợ tiền tỷ trước đó đã tốn không ít giấy mực của báo giới thì danh tính của cậu con trai (riêng) trong lễ đính hôn ngày 4/5 này cũng gần như "bặt vô âm tín".

Gia đình toàn trai xinh gái đẹp của bà chủ Đại Nam

Hiện tại, cơ nghiệp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gắn với Công ty cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp do ông Dũng nắm phần lớn vốn. Đầu tháng 5/2020, ông Dũng "lò vôi" từng cho biết chính thức rời khỏi thương trường và bà Hằng giữ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Đại Nam. Tuy nhiên, theo thông tin đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp thì đến tháng 2, ông Dũng vẫn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Đại Nam.

Ảnh: Tổng hợp