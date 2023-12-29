Đang giao xăng dầu, xe bồn bất ngờ bốc cháy dữ dội, 3 người bị bỏng

Đám cháy tạo thành cột lửa cao hàng chục mét kèm khói đen, tiếng nổ và mùi khó chịu.

Theo thông tin từ Tiền Phong, khoảng 17h30 phút ngày 28/12, tại cây xăng tư nhân ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, một xe bồn chở xăng đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng bất ngờ bốc cháy làm tài xế và hai nhân viên bán xăng bị bỏng.

Một nhân chứng cho biết lửa xuất phát từ vòi bơm rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe bồn, lan sang một trụ xăng bên cạnh. Đám cháy tạo thành cột lửa cao hàng chục mét kèm khói đen, tiếng nổ và mùi khó chịu.

Vụ cháy diễn ra khi xe bồn đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng - Ảnh: Tiền Phong

“Chỉ ít giây sau khi bốc cháy, ngọn lửa bùng dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét. Do xe bồn chở xăng nên khi bắt lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe”, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Dẫn tin từ VnExpress, hai xe cứu hỏa cùng 20 chiến sĩ từ TP Tuyên Quang, cách đó 40 km, được huy động đến dập lửa. Sau 30 phút có mặt, cảnh sát đã dập tắt đám cháy.

Xe bồn trơ khung sau vụ cháy - Ảnh: VnExpress

Tại hiện trường, xe bồn cháy trơ khung. Khu vực hầm chứa xăng không bị ảnh hưởng. Kính của một cửa hàng bên cạnh bị vỡ do sức nóng.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

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