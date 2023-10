WHO đang điều tra về cái chết của 66 trẻ nhỏ ở Gambia vì tổn thương thận cấp tính có thể liên quan đến si rô ho của một hãng dược phẩm Ấn Độ.

Theo tin tức từ Báo Tiền Phong, kết luận được Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra sau khi 4 loại si rô bị kiểm tra vì nghi ngờ gây ra cái chết của 66 trẻ ở quốc gia nhỏ bé thuộc Tây Phi.

Phát biểu với báo chí, ông Tedros cho biết WHO đang tiến hành điều tra với các cơ quan quản lý Ấn Độ và hãng dược Maiden Pharma, trụ sở tại New Delhi.

Maiden Pharma từ chối bình luận về thông tin này. Bộ Y tế Ấn Độ cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trước đó theo tin tức từ Báo Thanh Niên, cảnh báo đưa ra ngày 5.10, những loại siro trên gồm Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup.

Các sản phẩm si rô của Maiden Pharma bị WHO khuyến cáo cấm. Ảnh. Báo Tiền Phong

Cảnh báo của WHO cho biết nhà sản xuất chưa cung cấp sự đảm bảo với WHO về tính an toàn và chất lượng của các sản phẩm đó. Việc phân tích trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu sản phẩm cho thấy chúng chứa lượng diethylene glycol và ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận.

Theo phân tích những chất trên độc hại và có thể gây chết người, có thể gây đau bụng, nôn, tiêu chảy, bí tiểu, đau đầu, thay đổi tình trạng thần kinh và tổn thương thận cấp có thể dẫn đến tử vong.

WHO cho biết thông tin từ cơ quan kiểm soát chất lượng dược phẩm Ấn Độ cho thấy nhà sản xuất chỉ mới cung cấp những thuốc trên đến Gambia. Tuy nhiên, WHO không loại trừ khả năng những siro trên được cung cấp đến các nước khác theo đường không chính thức. Ông Tedros khuyến cáo nên thận trọng và kêu gọi các nước “phát hiện và loại bỏ những sản phẩm khỏi lưu hành nhằm đề phòng tổn hại đối với các bệnh nhân”.

Theo Reuters, Maiden Pharmaceuticals chưa phản hồi về đề nghị đưa ra bình luận liên quan những thông tin trên về sản phẩm siro của hãng.

