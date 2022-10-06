Xót xa cảnh cô gái trẻ nghi tự thiêu bên bờ hồ ở Đà Nẵng: Bị bỏng nặng, tâm lý không ổn định

nhiều người dân cho biết, nạn nhân đã rơi vào tình trạng bị bỏng nặng kèm theo tâm lý không ổn định.
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Theo thông từ báo Tiền Phong, khoảng 17h chiều ngày 5/10 tại thành phố Đà Nẵng, một cô gái chưa rõ danh tính nghi tự thiêu tại bờ hồ Bồ Đề (quận Liên Chiểu) khiến người chứng kiến xót xa.
Thấy vậy, người dân ra sức động viên, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, công an quận Liên Chiểu cùng lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Theo thông tin từ báo Công thương, sau đó, lực lượng y tế nhanh chóng sơ cứu và đưa cô gái nói trên đi cấp cứu.
Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân cho biết, nạn nhân đã rơi vào tình trạng bị bỏng nặng kèm theo tâm lý không ổn định.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.