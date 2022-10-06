Quảng Nam: Cô giáo và con trai đột nhiên mất liên lạc, chồng cũ đi tìm con thì nghe chuyện đau lòng

Xã hội 06/10/2022 10:42

Nhà trường nhiều lần liên lạc để cô N.T.T.M (SN 1992, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đến giải quyết nghỉ việc nhưng cô không đến. Đồng thời, con trai của cô là cháu N.H.H. (6 tuổi) cũng không đến trường học lớp 1 như đã đăng ký trước đó.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, cô N.T.T.M (SN 1992, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), hiện là giáo viên Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân (TX.Điện Bàn) làm đơn xin nghỉ phép (từ ngày 19/8 đến ngày 4/9/2022). 

Trong đơn, cô M. nêu lý do: "Tôi có vay nợ một số nơi nên xin nhà trường nghỉ phép để về quê mượn gia đình và anh em trả nợ để yên tâm công tác giảng dạy. Tôi cam kết ngày 5/9 trở lại trường làm việc”

Tuy nhiên, đến nay (ngày 1/10), cô M không đến trường. Nhà trường nhiều lần liên lạc để cô M đến giải quyết nghỉ việc nhưng cô không đến. Con trai cô này là cháu N.H.H. (6 tuổi) cũng không đến trường học lớp 1 như đã đăng ký trước đó.

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Đơn xin nghỉ phép của cô M. gửi đến trường - Ẩnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, anh Nguyễn Văn Phụng (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là chồng cũ của cô M. thì đang rất lo lắng cho người con trai của mình khi không thể liên lạc. Anh Phụng cho hay anh và cô M. ly hôn vào năm 2019, hai người có chung với nhau một người con trai sinh năm 2016. Toà án Nhân dân huyện Phú Ninh quyết định cô M. là người nuôi dưỡng con trai đến năm 18 tuổi. Anh Phụng có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung, không ai có quyền ngăn cản.

Anh Phụng cho biết: "Sau khi ly hôn, M. và anh K. (tên thường gọi là Đ.), về ở chung một nhà tại thị xã Điện Bàn, và nói với mọi người M. là vợ bé của anh K.”.

Theo anh Phụng, những người hàng xóm kể lại rằng con anh rất sợ người đàn ông tên K. này, hàng xóm thường nghe tiếng khóc của bé trai lúc khuya. Anh Phụng chia sẻ thêm: "Có những lúc con tôi đang chơi ngoài sân thì anh K. đánh, hàng xóm đã can ngăn nhưng anh K. nói lỳ là đánh. Còn cô M. thì im lặng không dám nói”.

Anh Phụng cho rằng hiện cô M. và anh K. đã dẫn con trai của mình để trốn nợ, vì cô M. nợ rất nhiều người, vay ngân hàng nhưng không đủ khả năng trả. Anh Phụng đã làm đơn xin xác nhận những người dân xung quanh nơi trọ cũ của cô M. và anh K. về tình trạng trên. 

Quảng Nam: Cô giáo và con trai đột nhiên mất liên lạc, chồng cũ đi tìm con thì nghe chuyện đau lòng - Ảnh 2Quảng Nam: Cô giáo và con trai đột nhiên mất liên lạc, chồng cũ đi tìm con thì nghe chuyện đau lòng - Ảnh 3
Xác nhận của người dân về việc cháu bé bị đánh đập - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Ngoài ra, bà Lê Thị Diệu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân cho biết, đã tổ chức buổi họp theo đúng quy định sau 3 ngày cô M. không có mặt ở trường và báo cáo lên Phòng GD-ĐT. Sau khi làm hồ sơ, Phòng đã xuống làm việc trực tiếp với Hội đồng kỷ luật nhà trường, nắm bắt tình hình cụ thể, hoàn tất hồ sơ để trình lên UBND huyện trường hợp cô M. bỏ việc. 

Về việc một số người cho cô M. mượn tiền đến trường hỏi, cô Diệu đã chỉ rõ việc mượn tiền là việc cá nhân, nếu khi mượn có giấy tờ thì nên đến cơ quan chức năng làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Điện Bàn - bà Trần Thị Thanh Vân cũng cho hay Phòng đã có buổi làm việc trực tiếp với nhà trường về vụ việc trên.

“Sau khi xem báo cáo, chúng tôi đã làm việc với nhà trường. Căn cứ theo luật viên chức, bản thân cô M. tự ý bỏ việc không có lý do, không liên lạc được nên nhà trường có hình thức kỷ luật cảnh cáo. Chúng tôi yêu cầu nhà trường bổ sung các biên bản đúng theo quy định. Phòng Giáo dục sáng ngày 5/10 đã gửi tờ trình sang UBND thị xã Điện Bàn để xử lý theo quy định” - bà Vân nói.

Công an phường Điện Nam Bắc thì thông tin cô M. đến đăng ký tạm trú tạm vắng tại phường khoảng 2 năm trước. Cách đây khoảng 1 tháng thì cô này đã đi khỏi nơi tạm trú và hiện không còn ở tại đây.

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